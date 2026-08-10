Sopić: Glupo je reći da ćemo se vratiti nakon 0:5 poraza

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Nakon uvjerljivog poraza u Maksimiru (5:0) u prvoj utakmici pretkola Lige prvaka, litavski prvak Kauno Žalgiris uspješno se oporavio u domaćem prvenstvu. Pobjedom protiv Hegelmanna (2:0) preuzeli su vrh ljestvice te s jednakim brojem bodova, ali i dvije utakmice manje od Dziugas Telsaija, u dobroj atmosferi dočekuju zagrebački Dinamo.

Trener kluba iz Kauna, hrvatski stručnjak Željko Sopić, vrlo je zadovoljan reakcijom svoje momčadi nakon zagrebačke pljuske, no svjestan je realnosti pred uzvratni susret.

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Sopić otvoreno priznaje kako ne vjeruje u čudesni preokret, ali od svojih igrača traži znatno bolju prezentaciju pred vlastitim navijačima:

“Glupo je reći da ćemo se nakon poraza od 0:5 vratiti. Nisam takva osoba. Međutim, osigurali smo mjesto na europskom turniru, tako da mi je najvažnije da dečki uživaju u igri na terenu. Također, moramo pokazati da nismo tako loša momčad kao što smo izgledali u Zagrebu. Mislim da su nas atmosfera, pritisak i kvaliteta igrača u Zagrebu učinili malima. Uvjeren sam da možemo igrati bolje.”

Hrvatski strateg ističe kako je fokus kluba već usmjeren i na nastavak domaće sezone, no europski dvoboj protiv Modrih vidi kao veliku nagradu za sve u klubu:

“Sljedeća utakmica u Topligi nam je sada važna. Ne kažem da utakmica protiv Dinama nije važna i da nećemo dati sve od sebe, ali moramo razmišljati o budućnosti.”

Zagrepčanin na klupi Žalgirisa nema dvojbe o tome s kakvim se suparnikom njegova momčad sučeljava te poziva navijače da napune tribine u Kaunasu:

“Volimo klub kada pobjeđuje i gubi. Zajedno smo pobijedili protiv momčadi s Farskih Otoka i zajedno izgubili protiv jačeg protivnika. Ja sam iz Zagreba i mogu reći da je Dinamo najjača momčad u ovom pretkolu. Vjerojatno će igrati u Ligi prvaka, pa je možda to za nas trenutno previsoka stepenica, ali i sami smo došli do ove faze i moramo uživati. Pozivam navijače da dođu na stadion i uživaju, jer obično tako jake momčadi možete vidjeti samo na televiziji, a sada je dobro vrijeme da dođete i pokažete da podržavate Kauno Žalgiris.”