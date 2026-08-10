Sopić: Glupo je reći da ćemo se vratiti nakon 0:5 poraza

Nakon uvjerljivog poraza u Maksimiru (5:0) u prvoj utakmici pretkola Lige prvaka, litavski prvak Kauno Žalgiris uspješno se oporavio u domaćem prvenstvu. Pobjedom protiv Hegelmanna (2:0) preuzeli su vrh ljestvice te s jednakim brojem bodova, ali i dvije utakmice manje od Dziugas Telsaija, u dobroj atmosferi dočekuju zagrebački Dinamo.
Trener kluba iz Kauna, hrvatski stručnjak Željko Sopić, vrlo je zadovoljan reakcijom svoje momčadi nakon zagrebačke pljuske, no svjestan je realnosti pred uzvratni susret.
Sopić otvoreno priznaje kako ne vjeruje u čudesni preokret, ali od svojih igrača traži znatno bolju prezentaciju pred vlastitim navijačima:
“Glupo je reći da ćemo se nakon poraza od 0:5 vratiti. Nisam takva osoba. Međutim, osigurali smo mjesto na europskom turniru, tako da mi je najvažnije da dečki uživaju u igri na terenu. Također, moramo pokazati da nismo tako loša momčad kao što smo izgledali u Zagrebu. Mislim da su nas atmosfera, pritisak i kvaliteta igrača u Zagrebu učinili malima. Uvjeren sam da možemo igrati bolje.”
Hrvatski strateg ističe kako je fokus kluba već usmjeren i na nastavak domaće sezone, no europski dvoboj protiv Modrih vidi kao veliku nagradu za sve u klubu:
“Sljedeća utakmica u Topligi nam je sada važna. Ne kažem da utakmica protiv Dinama nije važna i da nećemo dati sve od sebe, ali moramo razmišljati o budućnosti.”
Zagrepčanin na klupi Žalgirisa nema dvojbe o tome s kakvim se suparnikom njegova momčad sučeljava te poziva navijače da napune tribine u Kaunasu:
“Volimo klub kada pobjeđuje i gubi. Zajedno smo pobijedili protiv momčadi s Farskih Otoka i zajedno izgubili protiv jačeg protivnika. Ja sam iz Zagreba i mogu reći da je Dinamo najjača momčad u ovom pretkolu. Vjerojatno će igrati u Ligi prvaka, pa je možda to za nas trenutno previsoka stepenica, ali i sami smo došli do ove faze i moramo uživati. Pozivam navijače da dođu na stadion i uživaju, jer obično tako jake momčadi možete vidjeti samo na televiziji, a sada je dobro vrijeme da dođete i pokažete da podržavate Kauno Žalgiris.”
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