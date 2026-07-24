Hrvatski olimpijac za jednu sekundu ostao bez finala Svjetskog prvenstva

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(AP Photo/Kirsty Wigglesworth) via Guliver Image

Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Marinić nije se uspio plasirati u finale na Svjetskom prvenstvu u američkom Oklahoma Cityju, nakon što je u petak u polufinalu osvojio 15. mjesto s vremenom 94.71 sekundi.

U polufinalu je nastupilo 30 kanuista, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Marinić je za Talijanom Flavijom Micozzijem, koji je imao 12. rezultat, zaostao za 1.09 sekundi.

Najbrži je u polufinalu bio Britanac Ryan Westley (90.58), a najviše su mu se približili Slovak Marko Mirgorodsky (91.03) i sunarodnjak Adam Burgess (91.65).

I finale će biti održano u petak, a prvi od dvanaestorice finalista će startati u 21.06 sati po srednjoeuropskom vremenu.