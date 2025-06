Valent Sinković nezadovoljan nakon finalne utrke Svjetskog kupa: ‘Nije ovo najbolje ispalo’

Podijeli :

Nakon petog mjesta u finalnoj utrci četveraca na regati Svjetskog kupa u Luzernu, proslavljeni član hrvatske posade Valent Sinković nije krio razočaranje rezultatom.

“Nije najbolje finale ispalo. Definitivno nije išlo onako kako smo očekivali, ali to je sport. Većina posada bila je bolja danas i iz toga svakako treba nešto naučiti. Sad kreću pripreme za Svjetsko prvenstvo i trebamo to odraditi kako treba i dići se”, komentirao je Valent Sinković, a njegov brat Martin s kojim je ostvario sve najveće uspjehe je dodao:

“Vjerujem da se možemo dići do Svjetskog prvenstva i da ćemo se tamo moći boriti za medalju, pa i za zlato”.

Patrik Lončarić osvrnuo se na dosadašnji tijek sezone:

“Završili smo krug Svjetskih kupova i Europskog prvenstva i sada okrećemo novi list. Idemo na pripreme i želimo se maksimalno spremiti za Svjetsko prvenstvo.”

Kratko i optimistično zaključio je Anton Lončarić:

“Bit će to bolje.”

Hrvatska je posada na polovici staze bila posljednja, da bi u drugom dijelu utrke uspjela preteći tek američku posadu i u cilj ući s vremenom 5:51.56 minuta.

Pobijedila je Australija s 5:47.03 ispred Rumunjske s 5:47.74 i Litve s 5:48.08, dok je ispred hrvatske posade u cilj ušla i četvrta Francuska s 5:50.98.

Sljedeći nastup hrvatski četverac očekuje na prestižnoj Henley Royal Regatti, koja će se održati od 1. do 6. srpnja. Bit će to ujedno i posljednja provjera uoči završnih priprema za Svjetsko prvenstvo koje će se održati od 21. do 28. rujna u Šangaju.

