Sjajni Nizozemac srušio svjetskog prvaka iz 2024. i izborio prvo polufinale SP-a u karijeri

Podijeli :

xShanexHealeyx PSI-23385-0060 via Guliver Image

Posljednji četvrtfinalni meč na PDC Svjetskom prvenstvu odigrali su drugi igrač svijeta Luke Humphries i aktualni svjetski prvak mladih Gian van Veen. Očekivao se izjednačen meč, ali to nismo dobili jer je mladi Nizozemac nevjerojatnom igrom porazio svjetskog prvaka iz 2024. godine s 5-1 u setovima.

Prvi set osvojio je van Veen unatoč tome što nije imao prednost prvog bacanja. S izlazima na 124 i 120 uspio je držati korak s Humphriesom te je na kraju s 3-2 u legovima došao do 1-0 u setovima.

Drugog igrača svijeta to nije pogodilo jer je nakon pauze zaigrao sjajno. U drugoj dionici bacao je s prosjekom od 105,56 što mu je bilo dovoljno za 3-1 u legovima i poravnanje u setovima. Nakon predaha obojica su se vratila u sjajnom ritmu, a na kraju je do seta došao van Veen s 3-2 u legovima.

Bio je to dramatičan leg u kojem su obojica promašila nekoliko važnih strelica, a na kraju je mirnoću zadržao mlađi Nizozemac. Van Veen je nakon toga nastavio s odličnom igrom. Imao je nevjerojatan prosjek od 117,41, a to je bilo prejako za “Cool Hand Lukea” koji je imao “samo” 93,24. Tako je na novi predah Nizozemac otišao s visokih 3-1 u setovima.

Nakon što su se vratili pred ploču van Veen je podebljao tu prednost. U još jednom odlučujućem legu Nizozemac je bio boljit te je na novu pauzu otišao s velikih 4-1 u setovima što je značilo da je samo jedan set udaljen od prvog polufinala Svjetskog prvenstva u karijeri.

U sjajnom šestom setu van Veen je zaključio susret za polufinale i susret s legendarnim Garyjem Andersonom.