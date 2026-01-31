Sjajna Hrvatska izborila polufinale Europskog prvenstva u futsalu

Podijeli :

Foto: UEFA

U četvrtfinalu Europskog prvenstva u futsalu Hrvatska je u Kaunasu igrala protiv Armenije. Obje ekipe skupinu su prošle bez poraza, a razlika je bila u tome što su "Mini Vatreni" to učinili s dva remija i jednom pobjedom dok su Armenci u skupini s Ukrajinom, Češkom i domaćinom Litvom upisali sve pobjede. Unatoč tome, po kladionicama je blagi favorit bila Hrvatska, a taj status su i opravdali pobjedom od 3:0.

Hrvatska je odlično otvorila utakmicu te je na isteku treće minute golom Davida Mataje povela s 1:0. Četiri minute kasnije je Niko Vukmir iskoristio veliku grešku armenskog vratara te je sa svoje polovice pogodio za 2:0 Hrvatske.

Taj rezultat na semaforu stajao je do četiri i pol minute prije kraja kada je Marinko Mavrović pozvao timeout. Samo nekoliko sekundi kasnije “Mini Vatreni” su odigrali sjajnu akciju koju je svojim drugim pogotkom na utakmici zaključio Mataja za 3:0. Do kraja poluvremena nije bilo golova, a za to je uz nekoliko dobrih obrana bio zaslužan hrvatski vratar Ante Piplica.

Armenci su dobro otvorili drugo poluvrijeme te su zatresli gredu. Činilo se da bi se tad mogli potpuno razbuditi, ali Hrvatska je primirila situaciju na parketu u Kaunasu te su zatvorili prilaze svom golu. Natjeralo je to Armence da krenu u igru s golmanom-igračem više od 10 minuta prije kraja. Nije im ni to pomoglo jer je Hrvatska odigrala sjajnu obranu te je slavila s 3:0.

“Mini Vatreni” su tako izjednačili najbolji rezultat na Euru koji je stigao 2012. godine kada se prvenstvo održavalo u Hrvatskoj. Kako bi ostvarili najbolji trebat će slaviti protiv pobjednika meča između Španjolske i Italije koji se igra u nedjelju. Polufinale je na rasporedu četvrtog veljače od 17 sati ili 20 sati i 30 minuta, a igrat će se u slovenskim Stožicama.