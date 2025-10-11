Sisak velikim preokretom u Zibelu sačuvao vrh Alpske lige

Podijeli :

Foto: Vanna Antonello

U sedmom kolu Alpske lige hokeja na ledu KHL Sisak je ugostio austrijski Kitzbuhel u svojoj Ledenoj dvorani Zibel. Vitezovi su za cilj imali održati prvo mjesto na tablici regionalne lige. Iako nije dobro krenulo za Sisak, na kraju su upisali pobjedu. Nakon zaostatka 2:0 preokrenuli su susret te su s 5:2 došli do nove pobjede koja ih je zadržala na vrhu ljestvice.

Nije dobro krenulo za Sisak jer je Kitzbuhel poveo u desetoj minuti preko Matica Podlipnika, a onda je četiri minute kasnije Clemens Krainz zabio za 2:0. Ipak, Sisak nije odustao te su do kraja prve trećine poravnali na 2:2.

Junak je bio Vito Idžan, stariji brat Brune Idžana, budućeg NHL igrača. Prvo je u 15. minuti smanjio na 2:1, a onda je nakon samo 46 sekundi zabio i za 2:2 te se s tim rezultatom otišlo na prvi prdah.

Druga trećina nije donijela ni jedan pogodak, a onda je na startu posljednjeg perioda Karlo Marinković zabio za prvo vodstvo Siska na utakmici. Tu prednost su i povećali do kraja pogocima Marijusa Dumčijusa i Danile Larionovsa te su sa 4:2 došli do šeste pobjede u sedam odigranih utakmica. Tako su Vitezovi i dalje na vrhu Alpske lige. Imaju 17 bodova, a prvi pratitelj im je Gardena koja im je zadala jedini poraz ove sezone.