Senzacionalno je pobijedila Simone Biles na OI, a sada odustaje od te discipline

AP Photo/Thanassis Stavrakis by Guliver

Brazilska gimnastičarka Rebeca Andrade u utorak je objavila da se više neće natjecati na parteru, disciplini u kojoj je aktualna olimpijska prvakinja, a sve kako bi zaštitila svoje zdravlje prije Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028.

“Više neću raditi vježbe na parteru. Parter je ono što ima najveći utjecaj”, rekla je Andrade na konferenciji za noavinare u Rio de Janeiru.

“Ja sam 26-godišnja sportašica s pet operacija koljena. Kada shvatimo svoje granice, bitno ih je poštovati. Znam da volite kada radim vježbe na parteru, ali još uvijek mogu puno pokazati na drugim spravama”, nastavila je gimnastičarka koja je izazvala senzaciju u Parizu, pobijedivši američku legendu Simone Biles na parteru.

“Bolje brinem o svom fizičkom i mentalnom zdravlju (…) To je ključno za nadolazeće godine, kada imamo barem još jedne Olimpijske igre pred sobom”, objasnila je.

Višestruke ozljede koljena između 2015. i 2019. ugrozile su njezinu karijeru prije nego što je postala jedna od najboljih gimnastičarki na svijetu.

Nakon svog olimpijskog debija u Rio de Janeiru 2016., osvojila je zlato na preskoku i srebro u višeboju na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. U Parizu je, osim zlata na parteru, osvojila srebro na preskoku i ponovno u višeboju, a zatim broncu u ekipnom natjecanju, što je čini brazilskom sportašicom s najviše oslimpijskih medalja.

Vrlo popularna u svojoj domovini, Andrade se trenutno priprema za Svjetsko prvenstvo koje će se održati od 19. do 25. listopada u Jakarti.