AP Photo/Andrew Medichini via Guliver

Rusi su na prvu medalju morali čekati samo do drugog dana 2026. godine.

Međunarodna mačevalačka federacija dopustila je 29. prosinca 2025. ruskim i bjeloruskim mačevaocima povratak na natjecanja pod vlastitom zastavom i uz intoniranje nacionalne himne.

Ukidanje zabrane odnosi se na juniore, i u pojedinačnim i u ekipnim natjecanjima. Za seniore i dalje vrijedi odluka prema kojoj se mogu natjecati isključivo pojedinačno i samo u statusu neutralnih sportaša.

Odluka je donesena u skladu s preporukom Međunarodnog olimpijskog odbora od 11. prosinca 2025. godine.

Već 1. siječnja 2026. započelo je Svjetsko prvenstvo za juniore i kadete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a dan kasnije Rusija je osvojila i prvo zlato.

Stefanija Časovnikova u finalu juniorske floreta pobijedila je Kazahstanku Sofiju Aktaevu rezultatom 15:11 te osvojila zlatnu medalju.

Riječ je o prvoj medalji za rusko mačevanje nakon koje je pobjednica na pobjedničkom postolju mogla čuti himnu svoje zemlje i biti ogrnuta ruskom zastavom.