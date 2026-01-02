Prvo zlato za Rusiju od ukidanja zabrane himne i zastave

Rusi su na prvu medalju morali čekati samo do drugog dana 2026. godine.
Međunarodna mačevalačka federacija dopustila je 29. prosinca 2025. ruskim i bjeloruskim mačevaocima povratak na natjecanja pod vlastitom zastavom i uz intoniranje nacionalne himne.
Ukidanje zabrane odnosi se na juniore, i u pojedinačnim i u ekipnim natjecanjima. Za seniore i dalje vrijedi odluka prema kojoj se mogu natjecati isključivo pojedinačno i samo u statusu neutralnih sportaša.
Odluka je donesena u skladu s preporukom Međunarodnog olimpijskog odbora od 11. prosinca 2025. godine.
Već 1. siječnja 2026. započelo je Svjetsko prvenstvo za juniore i kadete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a dan kasnije Rusija je osvojila i prvo zlato.
Stefanija Časovnikova u finalu juniorske floreta pobijedila je Kazahstanku Sofiju Aktaevu rezultatom 15:11 te osvojila zlatnu medalju.
Riječ je o prvoj medalji za rusko mačevanje nakon koje je pobjednica na pobjedničkom postolju mogla čuti himnu svoje zemlje i biti ogrnuta ruskom zastavom.
