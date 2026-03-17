Preminuo je otac Dubravka Šimenca, bio je reprezentativac Jugoslavije u dva sporta

Hrvatski sportaš koji je nastupao i za vaterpolsku i za rukometnu reprezentaciju bivše Jugoslavije, preminuo je u 88. godini.

Zlatko Šimenc preminuo je u noći s ponedjeljka na utorak, a Večernjem listu to je potvrdio njegov sin Dubravko, proslavljeni hrvatski vaterpolist.

Šimenc je upisao 101 nastup za jugoslavensku vaterpolsku i 25 nastupa za jugoslavensku rukometnu reprezentaciju.

Bio je član vaterpolske ekipe koja je na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964. godine osvojila srebrnu medalju, a osvojio je i dva srebra na Svjetskim prvenstvima 1958. i 1962. te broncu 1966. godine. Na rukometnim SP-ima igrao je 1958. i 1961. godine.

Kao vaterpolist zagrebačke Mladosti čak četiri puta bio je prvak Europe kao igrač, a kao trener je osvojio Kup kupova i prvo izdanje Superkupa.

Nakon igračke karijere, Šimenc je radio na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu na kojem je predavao vaterpolo i rukomet.