Prekrasna PDC priča, donedavni noćni portir ispisao povijest i ušao u četvrtfinale

U srijedu je zabilježena jedna od najvećih senzacija ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u pikadu.

Justin Hood, koji je donedavno radio kao noćni portir u hotelu, izborio je plasman u četvrtfinale turnira u legendarnom Alexandra Palaceu. Britanac je do tog pothvata došao iznimno uvjerljivo, svladavši u osmini finala 11. igrača svijeta Josha Rocka s čistih 4-0.

U tom dvoboju Hood je ušao u povijest svjetskih prvenstava pogodivši svih prvih 11 pokušaja na duplim izlazima, što dosad nije pošlo za rukom nijednom natjecatelju. Još početkom 2024. godine radio je noćne smjene u hotelu, no u studenom je odlučio napustiti posao i preseliti se u Milton Keynes kako bi nastupio na Q-Schoolu. Ta hrabra odluka pokazala se presudnom – izborio je mjesto na Svjetskom prvenstvu i u svom debiju stigao među osam najboljih.

Pikadist poznat pod nadimkom “Happy Feet” prepoznatljiv je po vedrom raspoloženju, energičnim slavljima i stalnoj interakciji s publikom, čime brzo osvaja simpatije gledatelja.

U četvrtfinalu Hooda čeka dvoboj s pobjednikom susreta između dviju ikona pikada – Nizozemca Michaela van Gerwena i Škota Garyja Andersona.