Povijesna medalja u najavi? Hrvatska futsal reprezentacija danas igra za broncu

xIgorxKupljenikx Sportspressphoto_SPR88676 via Guliver Image

Hrvatska futsal reprezentacija danas od 16 sati u slovenskoj Areni Stožice igra utakmicu za brončanu medalju na Europskom prvenstvu protiv Francuske.

Nikad u povijesti hrvatske futsal reprezentacije nije osvojena medalja na velikim natjecanjima, iako smo najbliži bili 2012. kada smo završili četvrti, tada je u borbi za broncu od naše reprezentacije bolja bila Italija s 3:1.

Podsjetimo, Hrvatska i Francuska već su se susreli na europskom prvenstvu. Završilo je 2:2, a oba gola za Hrvatsku zabio je Duje Kustura.

Francuska je u polufinalu izgubila od Portugala 4:1, a Hrvatska od Španjolske 2:1.

“Francuska je ekipa o kojoj sve znamo, kao i oni o nama. Igrali smo s njima u skupini na SP-u i prijateljske utakmice u Francuskoj i u Maroku. Nema tu tajni oni znaju sve o nama. Tu će utakmicu dobiti onaj koji će to više željeti, onaj čija će mentalna snaga biti jača”, rekao je uoči utakmice hrvatski izbornik Marinko Mavrović.

Dodajmo kako Portugal i Španjolska za zlatnu medalju igraju od 19:30, također u Ljubljani.