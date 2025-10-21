Poznat raspored Dijamantne lige za 2026. godinu

Atletika 21. lis 202519:04 0 komentara
(AP Photo/Charlie Riedel, File)

Dijamantna liga započet će sljedeće godine u katarskoj Dohi 8. svibnja, a finale će se održati u Bruxellesu 4. i 5. rujna, objavili su organizatori elitnpg svjetskih atletskog događaja.

Vrhunska jednodnevna atletska natjecanja sljedeće će godine biti domaćini 13 zemalja na četiri kontinenta, s ukupno 14 planiranih događaja. Samo Kina bit će domaćin dva takva događaja, prvog u Šangaju 16. svibnja i drugog u Xiamenu 23. svibnja.

Raspored Dijamantne lige 2026:
8. 5. - Doha

16. 5. - Šangaj
23. 5. - Xiamen
31. 5. - Rabat
4. 6. - Rim

7. 6. - Stockholm
10. 6. - Oslo
26. 6. - Pariz
4. 7. - Eugene

10. 7. - Monaco
18. 7. - London
21. 8. - Lausanne
23. 8. - Katowice

27. 8. - Zürich
4./5. 9. - Bruxelles (finale)

