Poznat raspored Dijamantne lige za 2026. godinu

Dijamantna liga započet će sljedeće godine u katarskoj Dohi 8. svibnja, a finale će se održati u Bruxellesu 4. i 5. rujna, objavili su organizatori elitnpg svjetskih atletskog događaja.
Vrhunska jednodnevna atletska natjecanja sljedeće će godine biti domaćini 13 zemalja na četiri kontinenta, s ukupno 14 planiranih događaja. Samo Kina bit će domaćin dva takva događaja, prvog u Šangaju 16. svibnja i drugog u Xiamenu 23. svibnja.
Raspored Dijamantne lige 2026: 8. 5. - Doha16. 5. - Šangaj 23. 5. - Xiamen 31. 5. - Rabat 4. 6. - Rim 7. 6. - Stockholm 10. 6. - Oslo 26. 6. - Pariz 4. 7. - Eugene 10. 7. - Monaco 18. 7. - London 21. 8. - Lausanne 23. 8. - Katowice 27. 8. - Zürich 4./5. 9. - Bruxelles (finale)
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!