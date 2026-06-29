Okupile su se finalistice za izbor Miss sporta Hrvatske 2026., počele završne pripreme za finale

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FOTO: Renato Branđolica

Finalistice izbora Miss sporta Hrvatske 2026. okupile su se danas u Zagrebu, gdje su započele završne pripreme uoči 34. izdanja izbora. Već 1. srpnja sele u Koprivnicu, koja će dan kasnije, 2. srpnja, biti domaćin završne priredbe u Domu mladih s početkom u 20 sati.

Prvi dan priprema rezerviran je za isprobavanje večernjih haljina modnog brenda Mistic Exclusive, iza kojeg stoji dizajnerica Mirsada Jureša. U opuštenijem dijelu programa sportašice su posjetile Bowling centar Zagreb, gdje su se, većini njih prvi put, okušale u kuglanju.

Za titulu Miss sporta Hrvatske 2026. natjecat će se Karla Zrinski (sportsko penjanje), Ena Cvijanović (ples), Sarah Petrušić (atletika), Lea Topić (ronjenje na dah), Čara Nika Holjevac Stasiow (ples na šipci), Anna Ćurković (atletika), Nika Uljarević (odbojka), Tiana Dragaš (ples), Lea Turkalj (mažoretkinje), Vasilisa Jakubovskaja (rukomet) i Dora Čolig (atletika).

Pred stručnim žirijem finalistice će se predstaviti u četiri izlaza – u sportskoj odjeći Body Feeling, kupaćim kostimima Pletix te u večernjim haljinama Mistic Exclusive. Modne kombinacije upotpunit će sunčane naočale brendova In Vu, Woodys i Calvin Klein te nakit Dama Design.

Jedan od najiščekivanijih dijelova programa bit će talent show, u kojem će svaka finalistkinja tijekom 45 sekundi predstaviti sport kojim se bavi. Posebnost ovog dijela programa jest činjenica da je svaka sportašica sama osmislila koreografiju i odabrala glazbu za svoj nastup.

Publiku očekuje i bogat zabavni program u kojem će nastupiti izvođači akrobatskog rock’n’rolla, plesači latinoameričkih plesova, studenti Odjela za glazbu i medije Sveučilišta Sjever te grupa Tragovi. Program će voditi Davor Garić, dok će se izravni prijenos moći pratiti na sportskom kanalu Zona sport i putem livestreama na Večernji.hr.

Ovogodišnji izbor ujedno je i 34. izdanje Miss sporta Hrvatske, manifestacije koja je prvi put održana 1992. godine. Tada je titulu prve Miss sporta Hrvatske ponijela varaždinska ritmička gimnastičarka Snježana Bošnjak. Bio je to ujedno i prvi izbor ljepote održan u samostalnoj Hrvatskoj, nekoliko mjeseci prije prvog izbora Miss Hrvatske.

Tijekom više od tri desetljeća prestižnu titulu Miss sporta Hrvatske osvojile su brojne uspješne sportašice, među kojima su Vanja Rupena, Stefany Hohnjec, Dvina Meler, Vlatka Matić, Valerija Čilaš, Mia Šlogar, Ivana Jurković, Anja Ozanić, Elena Dizdar, Cindy Šoštarić i Amina Kajtaz.