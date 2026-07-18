Evo koliko će zaraditi slovenski sudac za dijeljenje pravde u finalu SP-a

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(AP Photo/Eduardo Verdugo) via Guliver Image

Slovenski arbitar Slavko Vinčić proživljava najemotivnije i financijski najunosnije dane u svojoj profesionalnoj karijeri.

Nakon što mu je predsjednik FIFA-inog Sudačkog odbora Pierluigi Collina predao pripadajući dres i povjerio mu dijeljenje pravde u velikom finalu na stadionu MetLife u New Yorku, 46-godišnji Slovenac nije mogao suspregnuti suze. U povijesnom okršaju između Španjolske i Argentine pomagat će mu provjereni asistenti Tomaž Klančnik i Andraž Kovačić, a ovaj će sudački trojac za svoj povijesni zadatak dobiti i više nego izdašnu novčanu naknadu.

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Slovenski mediji raspisali su se i o detaljima ugovora i zaradama koje službena lica ostvaruju pod okriljem krovne nogometne organizacije. Glavni djelitelj pravde u finalnom susretu trebao bi za tu utakmicu inkasirati otprilike 60 tisuća američkih dolara.

Kada se tom iznosu pribroje svi dosadašnji honorari, Vinčić bi s ovog turnira mogao otići bogatiji za čak 140 tisuća američkih dolara. Ta zarada obuhvaća fiksni iznos od 70 tisuća dolara za samo sudjelovanje na turniru, dok se ostatak temelji na pojedinačnim naknadama koje po utakmici iznose tri tisuće dolara u grupnoj fazi te nešto više od pet tisuća dolara u eliminacijskom dijelu natjecanja.