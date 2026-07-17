Hrvatska ima svog predstavnika na finalu SP-a: Mladić iz Velike Gorice imat će važnu ulogu

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RVG

Svjetsko prvenstvo ulazi u samu završnicu, a preostala je još samo jedna utakmica koja će odlučiti novog svjetskog prvaka. U finalu će se sastati Španjolska i Argentina, a iako među sudionicima neće biti Hrvatske reprezentacije, najveća utakmica turnira ipak će imati hrvatsku poveznicu.

U VAR sobi finala svoje mjesto pronašao je Marko Ivaci, VAR operator podrijetlom iz Velike Gorice, odnosno Turopolja. Iako će uz njegovo ime tijekom turnira stajati talijanska zastava, Ivaci je svojim obiteljskim korijenima vezan uz Hrvatsku, stoji u priči koju donosi Radio Velika Gorica.

VAR operator ima važnu ulogu u suvremenom nogometu jer pruža tehničku podršku sucima tijekom pregleda spornih situacija. Riječ je o poziciji koja zahtijeva visoku razinu koncentracije, iskustva i preciznosti, a Ivaci se već godinama ubraja među najcjenjenije stručnjake u tom području.

Prije nego što je stigao do finala Svjetskog prvenstva, radio je i na Olimpijskim igrama u Parizu, a sudjelovanje u završnoj utakmici najvećeg nogometnog natjecanja predstavlja najveći uspjeh njegove dosadašnje karijere.

“Javio nam je rano ujutro, čim sam vidjela mobitel, bili smo presretni. I smijali smo se, i plakali, i pjevali, i vrištali… Jako smo ponosni na njega. Osjećaj je prekrasan jer je ovo vrhunac, iznad ovoga ne može ići”, rekla je njegova majka Ljilja za Radio Veliku Goricu.

Ivacijev put prema svjetskoj nogometnoj sceni nije započeo izravno kroz VAR tehnologiju. Njegova povezanost sa sportom razvijala se kroz rukomet, ponajviše zahvaljujući majci Ljiljani Ivaci, bivšoj reprezentativki Jugoslavije. Ona je rođena u Sisku, a gotovo 30 godina živjela je i radila u Italiji, gdje je nastavila svoju sportsku priču.

Marko Ivaci u mladosti je također bio nogometni sudac u Italiji, a tijekom rada na Svjetskom prvenstvu surađivao je i s hrvatskim VAR sucem Ivanom Bebekom, koji mu je bio mentor.

Rođen je u Italiji, završio je fakultet u Milanu, a kao VAR operator profesionalno djeluje posljednje četiri godine. Tijekom Svjetskog prvenstva njegov rad dobiva brojne pohvale, a nastup u finalu dodatna je potvrda njegove kvalitete i mogao bi mu otvoriti vrata novih velikih angažmana na najvažnijim europskim i svjetskim nogometnim natjecanjima.