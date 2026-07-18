UŽIVO OD 23 / ENGLESKA – FRANCUSKA Stigli su sastavi, velike promjene kod Tuchela i Deschampsa

Uoči finalnog okršaja na SP-u između Španjolske i Argentine, prije njih će utakmicu za treće mjesto odigrati Englezi i Francuzi.
Sastavi za dvoboj u Miamiju
FRANCUSKA: Maignan - Gusto, Konate, Lacroix, Hernandez - Zaire-Emery, Rabiot - Olise, Cherki, Doue - Mbappe
ENGLESKA: Henderson - Quansah, Konsa, Guehi, Spence - Rogers, Rice - Saka, Eze, Rashford - Toney
Šuker kritizirao Tuchela
Engleska i Francuska nakon poraza u polufinalu moraju igrati za broncu, a Thomas Tuchel otvoreno je rekao da taj susret za njega nema previše smisla. Takav stav nije dobro sjeo Davoru Šukeru:
“Govorim im da budu tihi i poštuju svih 211 nogometnih nacija i razumiju da svijet ne pripada samo njima, pripada i malim nacijama i svima koji vole nogomet”, poručio je Šuker.
Jedan igrač ipak želi utakmicu za treće mjesto
Povijest svjetskih prvenstava pokazuje da je čak četiri puta utakmica za broncu odlučila pobjednika u utrci za Zlatnu kopačku. Posljednji put to se dogodilo 2010. godine, kada je Nijemac Thomas Müller zabio pogodak u pobjedi protiv Urugvaja 3-2 te osvojio nagradu zahvaljujući većem broju asistencija.
Večerašnji susret ni jedna momčad ne želi igrati, ali koji je kroz povijest često donosio velike napadačke učinke i odlučivao o osvajaču Zlatne kopačke, a utakmica u Miamiju je jedna od takvih. Provjerite OVDJE zašto.
Tuchel sve digao na noge
Nakon ispadanja iz borbe za naslov, engleski izbornik Thomas Tuchel posebno je kritizirao utakmicu za treće mjesto, koju smatra potpuno nepotrebnom jer, kako kaže, ni Engleska ni Francuska u njoj ne žele sudjelovati.
“Nitko od naših igrača i nitko od francuskih igrača ne želi igrati ovu utakmicu. Oni žele igrati finale. Dali smo sve da to postignemo. Svi igraju da bi osvojili Svjetsko prvenstvo, ali tako je to. Imamo dan manje za oporavak od Francuske, ali odradit ćemo to profesionalno”, rekao je Tuchel novinarima nakon poraza.
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