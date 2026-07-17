UEFA pokrenula postupak protiv Hajduka, prijeti mu stroga kazna

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Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk se ponovno našao pod povećalom UEFA-e.

Europska nogometna federacija otvorila je disciplinski postupak protiv splitskog kluba nakon uzvratne utakmice protiv Žiline zbog ponašanja navijača, piše Dalmatinski portal.

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Prema izvješću delegata, tijekom drugog poluvremena s tribina su na teren bačene plastične čaše i nekoliko stolica, zbog čega je protiv Hajduka podnesena službena prijava.

Situaciju dodatno otežava činjenica da je Hajduk već pod uvjetnom kaznom zbog ranijih incidenata na europskim gostovanjima u Ružomberoku i na Farskim Otocima. Zbog toga postoji mogućnost da UEFA ovoga puta izrekne strožu sankciju.

Najveći udarac za navijače bila bi zabrana organiziranog gostovanja na Cipru, gdje Hajduk u drugom pretkolu Europske lige igra protiv Pafosa. Odluka UEFA-e očekuje se početkom sljedećeg tjedna.