Objavljene nominacije za nagradu Laureus

Poznate su nominacije za ovogodišnju nagradu Laureus, međunarodne akademije sportskih nagrada, a uoči svečanosti koja će se održati u Madridu 20. travnja.

U konkurenciji najboljih sportaša nominirani su španjolski tenisač Carlos Alcaraz , francuski nogometaš Ousmane Dembele , švedski skakač s motkom Armand Duplantis , španjolski motociklist Marc Marquez i slovenski biciklist Tadej Pogačar .

Kod sportašica su nominirane španjolska nogometašica Aitana Bonmati, američke atletičarke Melissa Jefferson-Wooden i Sydney McLaughlin-Levrone, kenijska atletičarka Faith Kipyegon, bjeloruska tenisačica Arina Sabaljenka i američka plivačica Katie Ledecky.

Među najboljim momčadima, odnosno ekipama, su NBA sastav Oklahoma City Thunder, francuski nogometni klub PSG, indijska ženska kriket reprezentacija, engleska ženska nogometna reprezentacija, Formula 1 momčad McLaren te europska golf reprezentacija.

Nagrade će tijekom svečanosti u Madridu biti dodijeljene i u brojnim drugim kategorijama, od povratnika godine i sportaša koji je najviše napredovao do najboljeg sportaša sa invaliditetom.

Kroz povijest su među sportašima najviše puta nagrađivani tenisači Roger Federer i Novak Đoković, po pet puta, dok je sprinter s Jamajke Usain Bolt četiri puta bio slavljenik.

Kod sportašica četiri puta su slavile tenisačica Serena Williams i gimnastičarka Simone Biles, dok je hrvatska skijašica Janica Kostelić ovaj trofej podigla 2006. godine.