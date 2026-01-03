Nevjerojatni Littler obranio naslov svjetskog prvaka i nastavio pikado dominaciju

Podijeli :

xDennisxGoodwinx PSI-23388-0058 via Guliver Image

U dugoisčekivanom finalu PDC Svjetskog prvenstva u pikadu igrali su 18-godišnji Luke Littler i 23-godišnji Gian van Veen. Bilo je to najmlađe finale u povijesti, a do naslova svjetskog prvaka, svog drugog u karijeri, došao je Littler sa 7-1 u setovima.

Prvi set je pripao van Veenu koji je nadoknadio break zaostatka te je preživio i nekoliko set-strelica prije osvajanja prve dionice. U drugom setu imao je 2-0 u legovima, no tu prednost nije iskoristio i Littler se vratio u susret.

Poravnao je na 1-1 u setovima, a onda je sjajnom igrom nakon druge pauze odjurio na 3-1 u setovima. U ta četiri seta imali smo čak šest izlaza na brojevima većim od 100. U tom segmentu bili su poravnani, ali u prosjecima je bolji bio Littler pa nije bilo iznenađujuće što je mladi Englez vodio s 3-1.

I nakoin te pauze je Littler bio bolji te je s uvjerljivih 3-1 u legovima došao do velike prednosti od 4-1 u legovima. Ništa se nije promijenilo ni nakon nove pauze jer je Littler rutinski došao do 5-1 u setovima. Nakon završetka tog seta sudac je odlučio promijeniti ploču jer je na segmentu broja pet bila vidljiva mrlja krvi. Kratko je trajala pauza i meč se brzo nastavio.

Za van Veena bi bilo bolje da se nije nastavio jer u sedmom setu Littler bio bolji s 3-0 u legovima. Otišlo se potom na posljednju pauzu večeri. S nje se Littler ponovno vratio bolji te je sa 7-1 u setovima došao do titule.

Littler je ovim naslovom došao do svog drugog osvojenog PDC Svjetskog prvenstva te je obranom naslova postao prvi pikadist nakon Garyja Andersona koji je obranio titulu. “Leteći Škot” je to učinio 2016. godine.

Mladi Englez je ponovno pokazao dominaciju na pikado sceni te je najavio lov na najvećeg igrača u povijesti pikada – Phila Taylora. Legendarni “The Power” ima 14 naslova PDC Svjetskog prvenstva i još dva u organizaciji BDO-a, sada više nepostojeće pikado organizacije.