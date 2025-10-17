Hrvatski stolnotenisači ostali bez polufinala Europskog prvenstva

Podijeli :

JustPictures Manuel Winterberger via Guliver Images

Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija nije se uspjela plasirati u polufinale Europskog prvenstva u Zadru, u četvrtfinalnom dvoboju bolja je bila Njemačka s 3-1.

Hrvatska je povela zahvaljujući Tomislavu Pucaru koji je svladao Patricka Franzisku s 3-0 (13-11, 11-8, 12-10), ali sljedeća tri dvoboja pripala su njemačkim predstavnicima. Benedikt Duda je s 3-0 (11-7, 11-8, 11-7) nadigrao Andreja Gaćinu, potom je Qiu Dang s 3-1 (11-9, 9-11, 11-5, 11-8) svladao Filipa Zeljka da bi u zadnjem dvoboju Duda bio bolji od Pucara s 3-1 (11-4, 11-9, 7-11, 11-8).

Njemačka će u polufinalu igrati protiv Francuske koja je ranije u četvrtfinalu svladala Belgiju s 3-0.

Polufinale je izborila i Slovenija 3-1 pobjedom protiv Portugala, a njezin sljedeći suparnik bit će bolji iz ogleda branitelja naslova Švedske i Rumunjske.