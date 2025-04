Konačno: Mcllroy pokorio Masters i kompletirao Grand Slam!

Golfer iz Sjeverne Irske Rory McIlroy postao je tek šesti igrač u povijesti koji je kompletirao karijerni "grand slam", odnosno osvojio sva četiri "majora" pobjedom na ovogodišnjem Mastersu u Augusti u američkoj saveznoj državi Georgiji.

McIlroy (35) je do trijumfa u Augusti stigao na dramatičan način pobijedivši u doigravanju Engleza Justina Rosea (44). Nakon odigrane 72 rupe tijekom protekla četiri dana oba su igrača ostvarila rezultat od 11 udaraca ispod standarda igrališta pa je pobjednik odlučen na 73. rupi, odnosno, obojica su morala ponovno odigrati zadnju, 18. rupu na igralištu. Nakon što su i McIlroy i Rose odigrali svoja prva dva udarca, Roseova je loptica bila na dva i pol metra od rupe, a McIlroyeva na tek nešto više od pola metra pa je Rose morao prvi izvesti svoj treći udarac. Nije uspio pogoditi te je tako ostavio otvorenu priliku McIlroyju koju ovaj nije propustio.

Inače, McIlroy je osam rupa prije završetka “regularnog” natjecanja u nedjelju imao prednost od četiri udarca ispred najbližih pratitelja, ali nije uspio zadržati mirnoću te je s nekoliko promašaja ispustio svu prednost. Ipak, imao je priliku za pobjedu i bez doigravanja jer je na zadnjoj rupi trebao pogoditi s metra i pol udaljenosti, no loptica je prošla pored rupe pa je do velikog trijumfa morao na teži način.

Za McIlroya je ovo ukupno peti “major” u karijeri, a prvi nakon čak 11 godina, dva je puta osvojio PGA Championships (2012, 2014) te po jednom US Open (2011) i The Open (2014).

McIlroy je prvi Europljanin koji je ostvario karijerni “grand slam”u golfu, prije njega to je uspjelo samo četvorici Amerikanaca, Jacku Nicklausu, koji je sa rekorder sa 18 “majora” koje je osvajao od 1962. do 1986., a najmanje tri puta je slavio na svakom, Tigeru Woodsu, koji je svojih 15 “majora” osvojio od 1997. do 2018. te je također slavio najmanje tri puta na svakom, Benu Hoganu, osvajaču 9 “majora” od 1946. do 1953., Geneu Sarazenu, koji je osvojio 7 “majora” od 1922. do 1935. te je bio prvi pobjednik Mastersa u Augusti, a samim time i prvi koji je kompletirao “grand slam”, te Južnoafrikancu Garyju Playeru koji je osvojio 9 “majora” od 1959. do 1978.

Rose, olimpijski pobjednik iz Rio de Janeira 2016., po treći je put završio kao drugoplasirani na Mastersu, drugi je bio i 2015. te 2017. godine, dok je jedinu pobjedu na nekom od četiri “majora” ostvario 2013. kada je osvojio US Open.

Treće mjesto zauzeo je pobjednik Mastersa iz 2018. Amerikanac Patrick reed s dva udarca zaostatka za McIlroyem, a četvrto branitelj naslova i prvi igrač svijeta, još jedan Amerikanac Scottie Scheffler s tri udarca slabijim rezultatom od McIlroya.