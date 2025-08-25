Karlo Marciuš srušio dva državna rekorda

Podijeli :

Foto: Hrvatski atletski savez

Hrvatski atletičar Karlo Marciuš istrčao je na mitingu u Bratislavi 200 metara za 20,57 sekundi čime je postavio novi hrvatski rekord.

Prijašnji rekord, kojeg je držao njegov klupski kolega Roko Farkaš, nadmašio je za točno jednu desetinku. Karlo je tim rezultatom osvojio treće mjesto na 200 metara, nastupio je i na 100 metara gdje je u kvalifikacijama istrčao rezultat 10,41, dok je u finalu trčao 10,48 i zauzeo ukupno četvrto mjesto.

Marciuš je prije tjedan dana u Belgiji postavio novi hrvatski rekord na 300 metara. Dionicu je istrčao u vremenu 32.68 sekundi čime je prijašnji rekord, kojeg je držao Mateo Ružić, nadmašio za točno jednu desetinku.

Drugi naš predstavnik u Slovačkoj bio je Nikola Pošta koji je, također, nastupio na 100 i 200 metara. Na 100 m je u kvalifikacijama trčao 11,06, da bi u B finalu s 10,98 osvojio treće mjesto. Na 200 metara je bio 11. s rezultatom 22.39.