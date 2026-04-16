Karlo Holjević Hrvatskoj donio petu medalju na Svjetskom prvenstvu u taekwondou

Foto: Hrvatski taekwondo savez / Adam Hercog

Petog i pretposljednjeg dana Svjetskog juniorskog tekvondo prvenstva u Taškentu mladi hrvatski borac Karlo Holjević (TK Pantera) osvojio je brončanu medalju.

Član TK Pantera natjecanje u kategoriji do 68 kg je otvorio pobjedom nad srpskim predstavnikom Ljubišom Korolejićem (2:1), nakon čega je s 2:0 bio bolji od Australca Leonarda Angella (AUS). Uslijedile su još dvije dominantne pobjede – protiv Emina Demića (BIH) i Bahdana Aliyeua (BLR), obje rezultatom 2:0, čime je osigurao plasman u polufinale i najmanje brončanu medalju. U borbi za finale zaustavio ga je Rus Ismail Ismailov pobjedom 2:0.

Ovo je ukupno čak peta medalja za Hrvatsku na ovom prvenstvu. Karlo Holjević se tako pridružio Maji Srhoj koja je osvojila zlato, Klari Uglešić koja je osvojila srebro i Petri Uglešić i Sari Žižić koje su se okitile broncom.

U četvrtak su na tatami izašli još i Bojan Dinković (TK Medvedgrad, -63 kg) koji je zaustavljen u drugom kolu te Mia Tamburić (TK Ion, -49 kg) koja je natjecanje završila nakon prvog nastupa.