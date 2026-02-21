Kanadski guverner zbog finala Olimpijskih igara dopustio točenje alkohola od ranog jutra

Podijeli :

(AP Photo/Carolyn Kaster) APTOPIX via Guliver Image

Guverner najmnogoljudnije kanadske provincije Ontarija Doug Ford izvanredno je dopustio točenje alkohola u restoranima i lokalima od šest ujutro u nedjelju s obzirom kako će finalna utakmica turnira hokejaša na ledu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu između Kanade i SAD-a početi u 8.10 sati po tamošnjem vremenu.

“Cijela zemlja će u nedjelju ujtro gledati naše hokejaše u borbi za olimpijsko zlato. Okupimo se, podržimo lokalno gospodarstvo i navijajmo za Kanadu!”, poručio je Ford putem društvene mreže X.

Premijer Britanske Kolumbije, koja se nalazi na pacifičkoj obali, pa će finale po tamošnjem vremenu početi u ranu zoru u 5.10 sati, David Eby također je dopustio točenje alkohola prije doručka.

Na ZOI u Milanu nastupaju svi najbolji svjetski hokejaši po prvi put nakon 2014. godine kada je Kanada posljednji put osvojila naslov. Ovo će biti prvi put nakon Vancouvera 2010. kako će u finalu igrati Kanada i SAD, tada je Kanada slavila golom Sidneyja Crosbyja u produžetku.