VIDEO / Hrvatski suparnik na SP-u nastavio očajan niz bez pobjede

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Reprezentacija Gane u pripremnom susretu s Walesom tražila je prekid katastrofalnog niza u kojem je upisala pet uzastopnih poraza. U Cardiffu su uspjeli završiti gubitničku seriju remijem 1-1, no u afričkoj momčadi ostat će žal za primljenim golom u posljednjim trenucima

Prvo poluvrijeme završilo je rezultatom 0:0. Momčad pod vodstvom Craiga Bellamyja nametnula je visoki pritisak od samog početka, kontrolirajući posjed lopte s čak 71 posto i stvorivši niz izglednih prilika pred vratima afričke selekcije.

Wales je dominaciju mogao materijalizirati već u uvodnom dijelu utakmice preko krilnog napadača Jamesa, koji je dvaput unutar prvih 15 minuta pogađao okvir vrata. Gana je teško uspostavljala protočnost u igri, no u 28. minuti propustila je najbolju prigodu poluvremena. Nakon pogrešnog dodavanja velškog vratara Darlowa, Ayew je presjekao loptu i izbio sam pred vrata, ali je domaći čuvar mreže pravovremenim izlaskom uspio blokirati udarac.

Završnica poluvremena donijela je i taktičke probleme za Ganu, budući da je njihov ključni vezni igrač Thomas Partey, nakon opomenutog žutog kartona u 30. minuti zbog prekršaja na Jamesu, u 40. minuti napravio novi zakašnjeli start na Brooksu, no prošao je tek s posljednjim upozorenjem suca.

Početkom drugog poluvremena Wales je tražio jedanaesterac, no ne samo da ga nije dobio, već se nekoliko trenutaka kasnije našao i u rezultatskom minusu.

Gosti su poveli u 67. minuti. Golu je prethodio niz pogrešaka domaće obrane koje je prvo umalo iskoristio Nuamah, ali njegovu stopostotnu šansu brani Darlow. Ipak, na odbijenoj lopti bio je Yirenkyi koji prvo pogađa vratnicu, a onda iz drugog pokušaja šalje loptu u gol za 1:0.

Ipak, prednost nisu uspjeli obraniti jer je u posljednjim trenucima utakmice poentirao Koumas. Kao i Yirenkyi, zabio je svoj prvijenac u reprezentativnom dresu te pogotkom u 90+3. minuti postavio konačnih 1-1.

Gana je u Cardiff stigla u potpunom rasulu kada su u pitanju rezultati. Nakon što su dominantno protutnjali kroz afričke kvalifikacije (osam pobjeda u deset susreta), izabranici iskusnog Carlosa Queiroza nanizali su čak pet uzastopnih poraza u prijateljskim ogledima.

Pobjeđivali su ih Japan, Južna Koreja, Austrija (čak 5:1), Njemačka i Meksiko.

S druge strane, Wales pod vodstvom Craiga Bellamyja još uvijek liječi rane nakon dramatičnog ispadanja u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo. Velšani su protiv Bosne i Hercegovine primili pogodak za izjednačenje u 86. minuti (1:1), da bi potom ispali nakon lošijeg izvođenja jedanaesteraca i, za razliku od večerašnjeg suparnika, ostali bez odlaska u Ameriku.