Messi trenirao odvojeno na prvom treningu svjetskih prvaka u SAD-u

Podijeli :

AP Photo/Gustavo Garello via Guliver

Kapetan Argentine Lionel Messi odradio je samostalno prvi trening aktualnih svjetskih prvaka u po dolasku "Gauča" u SAD.

Kapetan “Gauča” se bori s umorom u mišića u lijevoj nozi od 24. svibnja, ali očekuje se da će biti spreman za prvu utakmicu Argentine na Svjetskom prvenstvu protiv Alžira 16. lipnja u Kansas Cityju.

Dalić nakon poraza od Belgije: ‘Prije dvije godine pobijedili smo Portugal pa je bila euforija i kasnije nismo ništa napravili’ VIDEO / U Kataru nas je odveo u nokaut-fazu, no ovoga puta Lukaku je bio nemilosrdan i potvrdio pobjedu Belgije

“Igrači koji pate od tegoba i ozljeda nastavljaju raditi s ekipom fizioterapeuta na specifičnim vježbama na terenu i svi dobro napreduju”, objavio je Argentinski nogometni savez.

Prije početka Mundijala, Argentinu očekuje pripremna utakmica protiv Islanda 9. lipnja u Auburnu u Alabami.

Messi je vodeći Argentinac svih vremena po broju nastupa (198) i golova (116) otkako je debitirao u dresu nacionalne reprezentacije 2005. godine.