Messi trenirao odvojeno na prvom treningu svjetskih prvaka u SAD-u

Kapetan Argentine Lionel Messi odradio je samostalno prvi trening aktualnih svjetskih prvaka u po dolasku "Gauča" u SAD.
Kapetan “Gauča” se bori s umorom u mišića u lijevoj nozi od 24. svibnja, ali očekuje se da će biti spreman za prvu utakmicu Argentine na Svjetskom prvenstvu protiv Alžira 16. lipnja u Kansas Cityju.
“Igrači koji pate od tegoba i ozljeda nastavljaju raditi s ekipom fizioterapeuta na specifičnim vježbama na terenu i svi dobro napreduju”, objavio je Argentinski nogometni savez.
Prije početka Mundijala, Argentinu očekuje pripremna utakmica protiv Islanda 9. lipnja u Auburnu u Alabami.
Messi je vodeći Argentinac svih vremena po broju nastupa (198) i golova (116) otkako je debitirao u dresu nacionalne reprezentacije 2005. godine.
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