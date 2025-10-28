Ispisana je povijest bejzbola: Odigrana je najduža utakmica World Seriesa ikad

Podijeli :

U noći s ponedjeljka na utorak trebala je biti odigrana treća utakmica finala MLB lige, odnosno World Seriesa, između Los Angeles Dodgersa i Toronto Blue Jaysa. Trebala zato što je u trenucima kada su se ljudi u Hrvatskoj budili utakmica još trajal. Tek je nakon skoro sedam sati igre utakmica završila pobjedom Dodgersa sa 6:5.

Poveli su Dodgersi s 2:0 da bi Blue Jaysi u četvrtom inningu s četiri runa poveli s 4:2. Već u sljedećoj devetini su branitelji naslova uzvratili i poravnali na 4:4.

Do kraja regularnog dijela utakmice obje ekipe su ostvarile još po jedan run te su sa 5:5 ušli u dodatne inninge. Kako je tamo uvijek jedan igrač postavljen u poziciju odakle može ostvariti poene (scoring position / druga baza), očekivao se brzi kraj.

No, Dodgersi i Blue Jaysi su odigrali čak devet dodatnih inninga čime su izjednačili rekord za najdužu utakmicu u povijesti World Seriesa. Zanimljivo je da su izjednačili rekord iz 2018. godine kada su također u trećoj utakmici finala 18 inninga odigrali Boston Red Soxi i Dodgersi.

Na kraju nisu uspjeli ostati samostalni na vrhu jer su Dodgersi u drugom dijelu 18. inninga ostvarili ključni run koji im je donio vodstvo u seriji od 2-1.