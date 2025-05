Igra se finale Svjetskog prvenstva, a glavna je priča – sutkinja iz Bugarske

Podijeli :

Ryan Crockett / Every Second Media via Guliver Images

U Sheffieldu se privodi kraju Svjetsko prvenstvo u snookeru, a ove godine obilježila ga je - žena iz Bugarske!

Do finalnog meča dogurali su Kinez Zhao Xintong i legendarni Velšanin Mark Williams, no jedna od glavnih priča završnice je Desislava Božilova (32).

Ona je, naime, određena za sutkinju završnog okršaja, čime je postala tek druga žena u povijesti koja je sudila finale, nakon Michaele Tabb koja je prva utabala put ženama.

Božilova je također postala prva žena koja je sudila finala triju najvećih natjecanja. Osim Svjetskog prvenstva, još Mastersa i UK Championshipa, oboje 2022. godine.

“Definitivno nisam ovo očekivala, pogotovo u počecima. Sjećam se da mi je prvi cilj bio samo suditi neko veliko natjecanje u Bugarskoj. No, stvari su se počele brzo razvijati, s dosta turnira po Europi. Učila sam brzo, sudila na mnogo natjecanja, stjecala iskustvo i upijala savjete”, govori Božilova.

Nadarena sutkinja rođena je u gradu Slivenu, koji nema nikakvu tradiciju snookera, a s 13 godina počela je igrati biljar i polako razvijati zanimanje za snooker.

“Igrala sam biljar i gledala snooker na televiziji, a onda sam saznala da imamo sudačku udrugu u Bugarskoj. Prijavila sam se za seminar, položila ispit i počela suditi”, objašnjava svoje početke Božilova.

Kao ženi u pretežito muškom sportu, nije joj bilo jednostavno.

“Kao mlada žena, morate se dokazati u početku, ali neovisno o tome tko ste i što ste, možete uspjeti ako naporno radite. Malo je neobično, da, ali kako se igra razvija i sve je popularnija diljem svijeta, sve se više ljudi uključuje. Ima i mlađih sutkinja od mene koje su jako dobre. Najvažnije je biti dovoljno dobar”, rekla je svojevremeno Božilova.

Godine 2012. preselila je u glavni grad Sofiju gdje je nastavila graditi sudačku karijeru, ali i akademsku, budući da je diplomirala krajobraznu arhitekturu. No to je sada u drugom planu.

“Radila sam neke računalne grafike. Interijere, eksterijere, ali nemam za to sada vremena.”

Privatno, bugarska sutkinja izrađuje slastice. To je hobi koji postaje sve ozbiljniji i možda mu se i više posveti u budućnosti. No, do daljnjega je prioritet samo snooker.