Hrvatski pikadisti dominiraju u Las Vegasu: Nakon zlata u parovima, osvojili dvije medalje u singlu

Podijeli :

Hrvatski pikado savez

U Las Vegasu se ovih dana igraju turniri u elektroničkom pikadu pa ne čudi da Hrvatska tamo ima svoje predstavnike. Uspješnu pikado zemlju su na dalekom zapadu predstavljali Boris Krčmar i Romeo Grbavac koji su zabilježili sjajne rezultate.

U prvom danu igrao se turnir parova u kojem su Krčmar i Grbavac došli do naslova da bi sinoć na rasporedu bio pojedinačni turnir.

Grbavac je na putu do polufinala porazio legendarnog Paula Lima prije nego li je tamo zaustavljen od Brandona Pereza.

Krčmar je također došao do polufinala, a on je zatim i napravio korak više jer je uspio pobijediti Adriana Graya. Nije se Zagrepčanin uspio osvetiti Perezu za pobjedu protiv Grbavca pa se morao zadovoljiti srebrom.

Što se tiče Grbavca, on je u ogledu za treće mjesto bio bolji od Graya pa je tako Hrvatska nakon zlata u parovima osvojila srebro i broncu u pojedinačnom natjecanju u elektronskom pikadu.

Inače, Krčmar i Grbavac su ovog tjedna trebali nastupati u klasičnom pikadu na Modus Super Seriesu gdje bi predstavljali Hrvatsku, ali su se odlučili za elektronski pikado u Las Vegasu.