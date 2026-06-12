Hrvatski veleposlanik u Washingtonu: ‘Vatreni su jedan od velikih hitova prvenstva’

Svjetsko nogometno prvenstvo je otvoreno utakmicom između Meksika i Južne Afrike, a hrvatska reprezentacija kreće u akciju 17. lipnja u Dallasu ogledom protiv Engleske.

Vatreni su u utorak doputovali u u Alexandriju u američkoj saveznoj državi Virginia, svoj novi dom za vrijeme natjecanja po skupinama World Cupa, a dan kasnije su održali i otvoreni trening na kojem se okupilo više od 800 navijača. Među njima je bio i hrvatski veleposlanik u Washingtonu Pjer Šimunović sa svojim suradnicima.

“Iz naših razgovora s Amerikancima i kroz naše pripremne aktivnosti pred svjetsko prvenstvo koje smo imali, Hrvatska je sigurno jedan od velikih hitova prvenstva. Amerikanci nas promatraju sa velikim simpatijama. Grad u kojem je smještena reprezentacija, preko puta rijeke i Washingtona, Aleksandrija, živi za hrvatski tim,” kazao je veleposlanik Šimunović u razgovoru za Hinu.

Hrvatsko veleposlanstvo je bilo izuzetno aktivno s brojnim programima i aktivnosti uoči SP-a. Sjedinjene Države ove godine slave 250 godina postojanja, a Veleposlanstvo se uključilo i serijom A250 kojom se predstavljaju brojni zaslužni Hrvati koji su u raznim granama ostavili neizbrisiv trag u američkoj povijesti.

“Radilo se na tome da se približi Hrvatska. Imali smo jedan krasan event u bivšoj tvornici Torpeda u Aleksandriji koja je izuzetan primjer industrijske arhitekture gdje smo organizirali filatelističku izložbu. Bilo sjajno. Organizirali smo i festival “Okusi i zvukovi Hrvatske” Bilo je to gotovo narodno veselje, bilo je više tisuća ljudi, a Hrvatska izaziva užasne simpatije. U Kennedy centru je održan veliki, spektakularni koncert tamburaškog virtuoza Jerryja Grcevicha. Još uvijek imamo izložbu hrvatsko-američkih junaka koji su služili u američkim oružanim snagama čiji su životu, filmske priče, a mnogi od njih nositelji su najviših američkih vojnih odlikovanja. Uskoro ćemo imati i jedan event posvećen hrvatsko-američkim sportašima koji su obilježili američki sport, od baseballa, footballa, nascara, boksa…”

Veliku ulogu u svemu ima i hrvatska zajednica koja je integrirana u američko društvo, ali nije zaboravila svoje porijeklo.

“To je jako zanimljivo, razgovaramo sa raznim stranim diplomatima, nije to slučaj sa svim narodima. Hrvatska zajednica je integrirana u SAD, ali je zadržala svoje korijene. Ideja hrvatska, očito u ljude biva duboko usađena i traje zauvijek i prenosi se iz generaciju na generaciju i to vidimo kod hrvatskih Amerikanaca,” kazao je veleposlnika dodavši: “Hrvatsko-američka veza je snažna. Hrvatska im je jako simpatična. Da sada ne govorimo i o ozbiljnim političkim razlozima gdje imamo također snažne veze s njima, vojno-energetske, poslovne, političke, diplomatske.”

Veleposlanik Šimunović je istaknuo kako hrvatski navijači na Svjetskom prvenstvu mogu očekivati spektakl.

“Amerikanci vole raditi spektakl od sportskih događanja. Siguran sam kako će naši navijači na svoj prepoznatljiv način kroz pjesme, dresove, oduševljenje i odnos sa svojom reprezentacijom, doprinjeti veličini najvećeg sportskog eventa u povijesti.”

Osvrnuo se i na činjenicu da se ovo SP održava u sjeni nikad složenijih globalnih okolnosti i geopolitičkih napetosti.

“Imali smo brifinge i pratimo što se događa, komuniciramo sa svima s kojima je potrebno. Što se tiče nekih aspekata sigurnosti, u Americi se očekuje puno poštovanja reda i zakona i lokalnih pravila i to je ono što je našim navijačima i gostima prenosimo. Znači jednostavno ovdje smo gosti, ovdje poštujemo pravila i zakone koji su u Americi, tu ne bi smjelo biti nekih nesporazuma.”

Veleposlanik Šimunović ima i osobnu vezu s hrvatskom reprezentacijom. Za vrijeme EURO-a 1996. bio je “časnik za vezu” hrvatske vrste. U to doba je radio kao novinar na BBC-u u Londonu i Engleski nogometni savez je tražio “liaison officere” za svaku reprezentaciju.

“Ja sam bio “liason” za hrvatsku reprezentaciju i radio sam s Miroslavom Blaževićem i ekipom koja će dvije godine kasnije ući u legendu. Bilo mi je to iskustvo života. Cijela ta reprezentacija je bila izuzetna, izuzetni ljudi, izuzetni igrači, izuzetne utakmice. Ja sam imao priliku utakmice gledati s klupe.”

Za kraj je poručio hrvatskim navijačima da uživaju, bodre svoju ekipu na prvenstvu, uz puno poštovanja zakona i svih pravila lokalnih i snaga sigurnosti i reda.