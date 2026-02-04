Hrvatski izbornik nakon tijesnog poraza u polufinalu Eura: ‘Žao mi je ovih prekrasnih navijača’

Podijeli :

Goran Mehkek / CROPIX via Guliver

Hrvatska futsalska reprezentacija tijesno je poražena od Španjolske (1:2) u polufinalu Europskog prvenstva i utakmici koju je obilježila neizvjesna završnica. Na žalost, rezultat je otišao na stranu Španjolaca.

Hrvatski izbornik, Marinko Mavrović, ovako je prokomentirao utakmicu:

“Kao prvo, moram pohvaliti naše prekrasne navijače koji su nas došli bodriti u velikom broju i sigurno su nam pomogli u našim nastojanjima da izborimo finale. Nažalost, nismo uspjeli. Nismo zadovoljni rezultatom s obzirom na tijek utakmice i sve ono što smo pokazali, ali trebamo čestitati Španjolskoj na prolazu”, rekao je Mavrović koji je bio silno ponosan na svoju momčad.

“Žao mi je igrača i ovih prekrasnih navijača. Znamo koju je percepciju Hrvatska imala u futsalu i koju ima sada, mislim da smo je i mi totalno promijenili. Ljudi više ne misle da je to neki bezvezni sport, nego igra koja traži izuzetni tjelesni napor, a o taktici da i ne govorimo… Naravno, tehnika igra ključnu ulogu, ali bez ova dva segmenta u ovom sportu nemate što tražiti”.

Momčad je još jednom pokazala iznimno zajedništvo.

“Vjera da možemo držala nas je i ranije, a posebno u polufinalu, uz ovako sjajnu publiku. Neopisiv je osjećaj kad izađete na zagrijavanje, a sve grmi. Neopisivo sam zahvalan našim igračima. Umor je sigurno velik, ali oporavit ćemo se i još jednom baciti na glavu za medalju. Ako je ikako moguće, molim navijače da nas podrže i u subotu. Bude li tako, sigurno ćemo zbog njih biti u prednosti”.