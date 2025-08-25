Hrvatski badmintonaš ostvario uspjeh karijere na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

Hrvatski igrač badmintona Aria Dinata debitirao je na Svjetskom prvenstvu u Parizu. Hrvat indonezijskih korijena u prvom kolu je igrao protiv Azerbajdžanca Dicky Dwija Pangestua, a osam pozicija lošije rangiranog protivnika porazio je s 2-1 u setovima (21:16, 16:21, 21:14).

Iako je samo osam pozicija bolje rangiran, Dinata je bio postavljen kao veliki favorit u meču. Brončani s Europskog prvenstva u Danskoj iz travnja ove godine taj status je i opravdao.

U prvom setu je uspio nadoknaditi zaostatak 10:8 te je prvi set osvojio s 21:16. U drugom setu je Azerbajdžanac rano napravio prednost, a Dinata je na kraju uspio smanjiti zaostatak, ali ne se i vratiti. Pangestu je s 21:16 odveo meč u set odluke gdje smo pratili napetu borbu.

Bilo je izjednačeno u prvom dijelu seta, ali onda se hrvatski badmintonaš odvojio i na kraju je slavio s 21:16, 16:21, 21:14. Tako je 22-godišnji Dinata upisao prvu pobjedu u karijeri na Svjetskom prvenstvu.

U drugom kolu će Dinata igrati protiv pobjednika meča između Alexa Laniera, 7. na svijetu i Kantaphona Wangacherona, 46. na svijetu.