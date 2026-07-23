Primorac se oglasio oko drame i skandala u HOO-u

Nitko ne smije biti iznad zakona, a svatko tko je počinio nezakonite radnje za njih mora snositi punu odgovornost, reagirao je na uhićenje direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Damira Šegote kandidat za predsjednika HOO-a Dragan Primorac.

HOO je u četvrtak potresla nova afera nakon što je uhićen direktor olimpijskog programa Šegota , osumnjičen za pranje novca i primanje mita.

Današnji događaji u HOO-u nedvojbeno potvrđuju da pravna država funkcionira te u potpunosti podržavam rad i postupanje svih nadležnih institucija. Upravo zbog toga moj Program danas je aktualniji nego ikada jer sam istaknuo da će temeljni kriteriji za svaku osobu koja bude surađivala sa mnom biti stručnost, integritet i osobni ugled, kaže se u priopćenju Dragana Primorca.

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“Jednako tako, smatram da osobe koje obnašaju odgovorne dužnosti u hrvatskom sportu ne smiju biti pravomoćno osuđene za kaznena djela niti se protiv njih smije voditi kazneni postupak. Također, svojim djelovanjem ne smiju dovoditi u pitanje zakonitost, vjerodostojnost, ugled i profesionalne standarde hrvatskog sporta niti se ogriješiti o etička načela olimpijskog pokreta“, napisao je Primorac, koji je reagirao i tvrdnje njegova protukandidata za predsjendika Josipa Varvodića.

Varvodić je napisao i da ga iznenađuje što se Dragan Primorac ni nakon svih ovih događaja nije jasno ogradio od aktivnog sudjelovanja glavnog tajnika i direktora Ureda HOO-a u aktivnostima svoje izborne kampanje i pita se je li razlog zbog kojeg dužnosnici HOO-a aktivno sudjeluju u kampanji Dragana Primorca taj da sebe sačuvaju na svojim pozicijama i zadrže postojeći model upravljanja krovnim sportskim udruženjem u Hrvatskoj.

“S velikim sam iznenađenjem pročitao i pismo Josipa Varvodića. On se obraća predstavnicima Skupštine HOO-a na način koji implicira da sami nisu sposobni donijeti odgovorne i moralne odluke, podcjenjuju se njihovo iskustvo, integritet i sposobnost razlikovanja ispravnog od pogrešnog. Cijela hrvatska javnost zna da u kadrovskoj politici HOO-a godinama participiraju osobe koje danas podupiru Varvodića i javno i tajno. S druge strane, ne postoji ni jedna osoba zaposlena u HOO-u za čije sam zapošljavanje ikada bio odgovoran ili u njemu sudjelovao”, stoji u priopćenju predsjednika Hrvatskog tekvondo saveza Primorca.

Uhićenja su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio obranu u aferi u kojoj je prvoosumnjičeni bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek, a istražuje se sumnja na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura.

Prema tim navodima, Raos je priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate te je istražiteljima opisao kome je sve nosio gotovinu s Pavlekova popisa, koji je pronađen kod osumnjičemog Nenada Erora na graničnom prijelazu Bregana 31. siječnja 2026., kada je kod sebe imao neprijavljenih preko 116.000 eura u gotovini.

Na tom su se popisu, prema pisanju medija, nalazile i osobe iz Hrvatskog olimpijskog odbora, među njima glavni tajnik Siniša Krajač te direktor Ureda olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota i njegov sin.

Uz Primorca i Varvodića, kandidat za predsjednika HOO-a je i Miroslav Buljan, a izbori su 29. srpnja.