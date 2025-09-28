Pratite na SK: Poljaci brončani, tko će do svjetskog odbojkaškog zlata?

Podijeli :

AP Photo/Aaron Favila via Guliver

U dvoboju za brončanu medalju, momčad srbijanskog trenera Nikole Grbića pobijedila je Češku Republiku očekivanim rezultatom 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21).

Prvi set odlučili su Poljaci serijom 6:0 rezultatom 7:7. Otišli su na 13:7 i rutinski riješili taj dio igre 25:18. Česi su pokazali zube u drugom dijelu. Iako su gubili 11:6, malo po malo uspjeli su se vratiti i doći do dvije set lopte. Iskoristili su drugu i izjednačili na 1:1.

Veći dio trećeg seta Poljaci su imali prednost od jednog do tri poena i uspjeli su vratiti prednost od jednog seta. Kvaliteta Poljaka došla je do izražaja u četvrtom setu, koji su lako dobili i stigli do još jedne medalje na velikom natjecanju.

Ovo im je prva bronca na planetarnim prvenstvima, prije toga su osvojili tri zlatne i dvije srebrne medalje.

U finalu od 12:30 sati odmjerit će snage Italija i Bugarska, a susret pratite na SK1!