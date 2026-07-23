Varvodić: Ovo više nije pitanje pojedinaca, nego budućnosti hrvatskog sporta

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) je suočen s najvećom institucionalnom krizom u svojoj povijesti, kazao je kandidat za predsjednika HOO-a Josip Varvodić.

HOO je u četvrtaki potresla nova afera nakon što je uhićen direktor olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota , osumnjičen za pranje novca i primanje mita.

Današnji događaji duboko su me pogodili. Ne samo kao kandidata za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO-a), nego kao čovjeka koji je cijeli život posvetio sportu, tvrdi u priopćenju Varvodić.

“U sportu se povjerenje ne stječe funkcijom, nego godinama rada, poštenjem i odgovornošću. Zato događaji kojima danas svjedočimo predstavljaju težak udarac za ugled HOO-a i hrvatskog sporta. Činjenica da se istražne radnje provode nad najvišim izvršnim dužnosnicima zbog sumnji u najteža koruptivna djela pokazuje da je ugled naše krovne sportske institucije ozbiljno narušen. Ovo više nije pitanje pojedinaca, nego budućnosti hrvatskog sporta. HOO je mnogo veći od bilo kojeg pojedinca i ne smije biti talac ničijih osobnih postupaka niti slabosti sustava”, kaže Varvodić, koji je ustvrdio i da vjeruje da će institucije Republike Hrvatske svoj posao obaviti neovisno i profesionalno.

Varvodić je napisao i da ga iznenađuje što se Dragan Primorac ni nakon svih ovih događaja nije jasno ogradio od aktivnog sudjelovanja glavnog tajnika i direktora Ureda HOO-a u aktivnostima svoje izborne kampanje i pita se je li razlog zbog kojeg dužnosnici HOO-a aktivno sudjeluju u kampanji Dragana Primorca taj da sebe sačuvaju na svojim pozicijama i zadrže postojeći model upravljanja krovnim sportskim udruženjem u Hrvatskoj.

Delegati Skupštine HOO-a 29. srpnja biraju novog predsjednika, a osim Varvodića i Primorca, prijavio se Miroslav Buljan.