Oglasio se i Krajač o drami u HOO-u: ‘Nisam ništa skrivio, pa vidite da sam tu’

Ne mogu ništa govoriti dok se ne dovrše izvidi, kazao je glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Siniša Krajač nakon uhićenja direktora olimpijskog programa HOO-a Damir Šegote, osumnjičenog za pranje novca i primanje mita.

Krajač je potvrdio da su izvidi u tijeku, ali da mu je teško bilo što komentirati.

“Ne mogu ništa govoriti dok se ne završi proces. Za sve ostalo ćete svakako dobiti informacije na vrijeme čim će se s tim smjeti izaći van.”

Izbori za novoga čelnika HOO-a i nasljednika Zlatka Mateše su 29. srpnja.

Upitan hoće li ovo ugroziti predstojeće izbore za novog čelnika HOO-a, Krajač je rekao:

“Na nama je da osiguramo tehnički izbore, da imaju legitimitet i da budu provedeni u skladu s pravilima i propisima HOO-a. U sve ostalo ne mogu ulaziti, da li će ovo utjecati na izbore ili neće”.

Mediji su objavili da su pretrage izvršene i u uredu samog Siniše Krajača, koji je novinarima ispred prostorija HOO-a kazao:

“Nisam ništa skrivio, pa vidite da sam tu”.

Uhićenja su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio obranu u aferi u kojoj je prvoosumnjičeni bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek, a istražuje se sumnja na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura.

Prema tim navodima, Raos je priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate te je istražiteljima opisao kome je sve nosio gotovinu s Pavlekova popisa, koji je pronađen kod osumnjičemog Nenada Erora na graničnom prijelazu Bregana 31. siječnja 2026., kada je kod sebe imao neprijavljenih preko 116.000 eura u gotovini.

Na tom su se popisu, prema pisanju medija, nalazile i osobe iz Hrvatskog olimpijskog odbora, među njima glavni tajnik Siniša Krajač te direktor Ureda olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota i njegov sin.