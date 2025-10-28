Hrvatska nastavlja pripreme za Europsko prvenstvo: Izbornik je objavio popis igrača

Podijeli :

VI ANP Sport Gerritxvan Keulen IV via Guliver Image

Izbornik hrvatske futsalske reprezentacije Marinko Mavrović objavio je u utorak popis igrača za prijateljske utakmice protiv Crne Gore u okviru priprema za skorašnji nastup na Europskom prvenstvu, koje počinje 21. siječnja iduće godine.

Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 8. studenoga, a prva utakmica s Crnom Gorom igra se u Igalu 11. studenoga (17 sati), a druga u Dubrovniku 12. studenoga (17 sati), objavljeno je na internetskom portalu Hrvatskog nogometnog saveza.

“Popis se nije pretjerano mijenjao, poslije dužeg izbivanja zbog ozljede trbušnog zida vratio se Postružin, kao i Sekulić i Kuraja koji su sanirali lakše ozljede zbog koje su propustili prethodno okupljanje. Na popisu ovaj put iznimno nema stožernih igrača, Perića i kapetana Jelovčića. Priliku sam odlučio dati igračima koji su na prethodnim okupljanjima imali manju minutažu. Utakmice s Crnom Gorom poslužit će nam da uigramo još neke varijante u našoj igri, a protiv Slovenije se vidjelo da rastemo kao momčad i vjerujem da ćemo do početka Europskog prvenstva biti u optimalnoj formi”, rekao je izbornik Marinko Mavrović.

Od 21. siječnja do 7. veljače sljedeće godine održava se Europsko prvenstvo, čiji su domaćini Litva, Latvija i Slovenija. Na EP-u sudjeluje 16 reprezentacija, koje su podijeljene u četiri skupine, a dvije najbolje momčadi iz svake skupine plasirat će se u nokaut fazu, odnosno u četvrtfinale. Hrvatska se nalazi se u skupini A u društvu Latvije, Gruzije i Francuske.

Hrvatska će prvenstvo otvoriti s Francuskom 21. siječnja (17 sati). Drugu utakmicu u skupini igrat će protiv Gruzije 25. siječnja (14 sati), a treću protiv Latvije 28. siječnja (17.30 sati). Sve utakmice igrat će se u Areni Riga.

Na popisu izbornika Mavrovića su: Ante Piplica (Futsal Dinamo), Nikola Gudasić (Futsal Dinamo), Duje Kustura (Olmissum), Niko Vukmir (O Parrulo Ferrol FS), David Barbarić (Olmissum), Marko Kuraja (Square), Kristian Čekol (Futsal Dinamo), Romeo Sušac (Olmissum), Antonio Sekulić (Osijek Kandit), Josip Jurlina (Napoli Futsal), Jakov Hrstić (Torcida Biberon), Vinko Rozga (Olmissum), David Mataja (Futsal Istra Pula), Kristijan Postružin (Uspinjača Gimka), Nikola Čizmić (Hajduk), Vitor Hugo De Lima Da Silva (Novo Vrijeme).

Na pretpozivu su: DeanMoravac(FutsalIstraPula),MateoMužar (Futsal Dinamo), Patrik Pasariček (Osijek Kandit) i Gabrijel Lasić (Novo Vrijeme).