Hrvatska juniorska reprezentacija upisala težak poraz na otvaranju Svjetskog prvenstva

Foto: Hrvatski savez hokeja na ledu

Juniori Hrvatske danas u 11:30 (po hrvatskom vremenu) službeno su otvorili SP do 20 godina divizije IIA, koje su igra od 4. siječnja do 10. siječnja u glavnom gradu Rumunjske, Bukureštu. Njihov je suparnik bila, za mnoge favorit turnira, reprezentacija Koreje, koja je prošle sezone ispala iz divizije IB. Juniore Hrvatske na otvaranju je dočekao ledeni tuš. Poraženi su uvjerljivo s 12:2.

Od početka je bilo jasno da se Hrvatska sučeljava s jakom momčadi, izrazito brzom, preciznom i čvrstom. Svakako nije pomoglo kada je već u 3. minuti utakmice, zbog zakašnjelog naleta i posljedično udarca u koljeno suparnika, Svirčić bio isključen s utakmice. Kaznu od 5 minuta odslužio je Ferenčina. Netom prije isteka kazne, Goršić biva isključen na dvije minute, tako da je Hrvatska 7 od prvih 10 minuta igrala s igračem manje (kraće vrijeme s dva igrača manje).

To razdoblje igralo se isključivo u obrambenoj trećini Hrvatske. Nikša Slade je briljirao na golu i držao nas u igri. Na žalost, prvi je put kapitulirao nesretno, u 4. minuti, kada se jedno korejsko dodavanje odbija u gol. Hrvatska je svoj prvi od ukupno tri šuta u prvoj trećini uputila u 9. minuti. Neke naznake buđenja naših juniora pokazuju se pri prvom hrvatskom “powerplayu” u 10. minuti.

Najveću priliku ima Idžan, koji pogađa stativu. U 15. minuti, Idžan u neutralnoj zoni odlično proigrava sjajno postavljenog Alića, koji se sjuruje sam prema golu Koreje i lijepo zabija kraj Sangwoo Parka za 1:1. Izvrsna kombinacija dvojca koji je briljirao na U18 SP-u prošle sezone u Asiagu. Odmah potom Slade ima svoju najbolju obranu na utakmici, kada skida čisti zicer (#5) Beomsu Kimu. Hrvatska opet ima igrača više dvije minute prije kraja, a Goršić prijeti iskosa i pogađa vanjski dio vratnice. Trećina završava s igračem više za Koreance i osjećajem da je rezultat više nego obećavajući s obzirom na odnos šuteva i dominantnu brzinu Koreje.

No, Koreanci u nastavku kao da podižu ritam, a naši juniori teško uspijevaju držati korak. U 5. minuti nastavka (#5) Beomsu Kim se iskupljuje za raniji izostanak realizacije, izlazi sam pred Sladu i precizno pogađa gornji lijevi kut za 2:1 Koreje. Tri minute poslije već je 3:1 kad (#4) Seongbeom Park šutira s plave linije, pak mijenja smjer i vara Sladea. U idućoj minuti Hrvatska ima svoj treći PP, ali događa se najgore moguće, agresivni Koreanci kradu pak Idžanu, (#16) Dasol Kim bježi iz leđa Svjetličiću i 1 na 1 zabija za 4:1.

U 14. minuti Koreja pogađa vratnicu. Svaku nadu u eventualno buđenje ili povratak Hrvatske u utakmicu gasila su isključenja koja su se nizala. U 16. minuti isključen je Alić, već u idućem napadu i Idžan te se ionako poletni, neuhvatljivi Koreanci nalaze u situaciji 5 na 3. Teško je to bilo neiskoristiti. (#16) Dasol Kim, lijepim “one-timerom” s desne strane šutira “kroz” Vargu i Sladea za 5:1. U zadnjoj minuti, točnije 17 sekundi do isteka 2. trećine, (#2) Chanwoo Yoo se doslovno prošetao neometano kroz neutralnu zonu i opalio po prelasku plave linije za 6:1.

Glavni trener Šakić logično je i očekivano izvukao Sladu i na početku 3. trećine stavio na gol Jurina. Na žalost, Borna već na prvom šutu, u 13. sekundi trećine prima gol za 7:1. Kapetan Hrvatske uzvraća golom za 2:7 prije nego je prva minuta trećine istekla, iskoristivši jednu od rijetkih nepažnji suparnika u obrani.

Jedan od možda najočitijih primjera dominacije Koreanaca dogodio se u 5. minuti trećine kada pri hrvatskom napadu (#10) Junseo Lee krade pak Idžanu, pak se odbija nekoliko metara prema našoj trećini, Idžan i Lee kreću u sprint, ali Koreanac nadmoćno preklizava našu mladu zvijezdu i lako posprema pak iza leđa Jurina za 8:2. Bilo je teško gledati (a kako je tek bilo igrati našim dečkima) razdoblje između 10. i 12. minute trećine, jer su golovi Koreanaca padali kao na pokretnoj traci.

Činilo se kao da svaki šut ulazi u gol i da su naši juniori odustali. Nije pomogao ni povratak Sladea na gol, Jurin je primio 4 gola na 5 šuteva, a Sladeu su zabili još dva do kraja utakmice. Ferenčina je pred kraj naletio na koljeno (#13) Sungkyu Lima, korejski igrač se ozlijedio, ali za Davida nije bilo kazne kao za Svirčića na početku utakmice.

Omjer šuteva na kraju utakmice bio je 47:10 za Koreju.

Kurjaković i Alić su bili jedini strijelci za naše. Matko Idžan upisao je dvije asistencije. Nikša Slade imao je 34 obrane na 42 šuta za 80,9 %, a Jurin 1 obranu na 5 šuteva u deset minuta koliko je proveo na golu.

Kod Koreanaca se 9 različitih igrača upisalo u strijelce od kojih su (#16) Dasol Kim, (#2) Chanwoo Yoo i (#19) Junseo Lee zabili dva puta. Sa 6 bodova (1G, 5A) najučinkovitiji je bio (#9) Jungjun Kim, a odmah iza njega, sa 4 boda (2G, 2A) Dasol Kim i kapetan Koreje (#8) Gwanghyeon Lee (1G, 3A), koji je proglašen za igrača utakmice u sastavu Koreje, dok je kod Hrvatske to bio (#17) Fabijan Martinec. Na golu za Koreju, Sangwoo Park je branio prve dvije trećine i imao 3 obrane na 4 šuta, a u 3. trećini je ušao Taeyi Koh i upisao 5 obrana na 6 šuteva.

Teško i neugodno otvaranje turnira za Hrvatsku, ali nadamo se da će se ovaj poraz što prije zaboraviti, da će se dečki oporaviti i pozitivno i borbeno gledati prema naprijed. Sljedeći je izazov već sutradan, protiv domaćina, Rumunjske u 18:30.

Autor: Nikola Hodalj – Na tankom ledu