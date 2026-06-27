Podijeli :

Guliver Image

Fenomenalni Krčmar upisao 15 pobjeda u nizu i osvojio Modus Super Series

Zagrepčanin je ovu fazu izborio s čak 11 uzastopnih pobjeda, a taj niz je s nove tri pobjede nastavio i u subotu. Prvo je Scotta Mitchella porazio s 4-1 da bi prvo mjesto u svojoj skupini osigurao 4-0 pobjedom protiv Conora Heneghana. To prvo mjesto omogućilo mu je prednost prvog bacanja u polufinalu protiv Robbieja Martina.

Nije to bio najlakši meč, ali Zagrepčanin je na kraju ipak slavio s 4-2 te je osigurao drugo tjedno finale Modus Super Seriesa u karijeri.

Tamo je igrao protiv Jacka Tweddella s kojim se sreo u ponedjeljak, utorak i srijedu te je ostvario dvije pobjede i jedan poraz. Bio je to još jedan napeti meč u kojem je Krčmar upisao

pobjedu od 4-2 u legovima te je napokon, u svojoj trećoj završnici, došao do titule na tjednom turniru Modus Super Seriesa.

Postao je tako drugi Hrvat koji je osvojio tjedni turnir ovog natjecanja nakon Romea Grbavca. Izborio je završnicu koja će se igrati krajem sedmog mjeseca na kojem će sudjelovati 12 tjednih pobjednika “serije 14” na Modus Super Seriesu.