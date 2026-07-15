Francuski novinar: Olisea smo stavljali za stol sa Zidaneom i Platinijem, a on još nije stigao ni do kuhinje

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xPaulinexFIGUETx/xSPPx Sportspressphoto_SPR163453 via Guliver Image

Španjolska nogometna reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalu u Dallasu svladali Francusku 2:0.

Golove su za Španjolce dali Mikel Oyarzabal (22pen) i Pedro Porro (58).

Španjolcima je ovo drugo finale u povijesti, a Francuzi nisu uspjeli ući i u treće finale zaredom.

Michael Olise (24) nije bio na razini protiv Španjolske na kakvoj je igrao ostatak turnira. U šest utakmica upisao je pet asistencija te je najbolji asistent SP-a. Nakon polufinala i poraza od Španjolske 2:0 na meti je kritika kao i ostali igrači.

Novinar francuskog medija RMC, Daniel Riolo imao je zanimljiv komentar na Olisea.

“Zanijeli smo se. Govorilo se da su Olise i Mbappe najbolji par koji je Francuska ikad imala. Olisea smo stavljali za stol sa Zidaneom i Platinijem, a on još nije stigao ni do kuhinje.

Sve što je dosad napravio na turniru, napravio je zato što je imao vremena i prostora. No, kada je pritisnut u sredini terena, shvatili smo da klasična desetka ne može opstati u današnjem nogometu.”

Izbornik Didier Deschamps izvadio ga je iz igre u 72. minuti, kada je ušao Rayan Cherki.