Hajdukovog Španjolca želi klub u kojem su dobro igrali Halilović i Čop

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Jakov Prkic via Guliver Image

Španjolski nogometni drugoligaš Sporting iz Gijona zainteresiran je za 26-godišnjeg veznog igrača Huga Guillamona iz Hajduka, izvijestile su u četvrtak novine Marca.

Guillamon ima ugovor sa splitskim klubom još godinu dana, ali Hajduk je krajem svibnja izvijestio da je “slobodan potražiti novu priliku u drugoj sredini”.

“Sporting Gijon želi da Hugo Guillamon pojača njegov vezni red. Bivši nogometaš Valencije, koji je sa španjolskom reprezentacijom nastupio na Svjetskom prvenstvu 2022., glavni je cilj kluba na sredini terena”, napisao je španjolski dnevnik.

“Prije nego Sporting svoju namjeru pretoči u službenu pisanu ponudu, Guillamon će morati raskinuti ugovor s Hajdukom”, dodaje Marca.

Veznjak vrijedi oko 1,5 milijuna eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt.

Za Hajduk je upisao 26 nastupa od kada je prošlo ljeto došao iz prvoligaša Valencije gdje je odigrao 146 utakmica i u čijem je podmlatku stasao.

Na Poljud je stigao na poziv Ivana Rakitića, bivšeg veznog igrača, koji je donedavno radio na dovođenju igrača u Hajduk, a koji je ljetos otišao iz kluba.