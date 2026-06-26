Fenomenalni Krčmar izborio završnicu prestižnog turnira u Engleskoj

Nakon nešto lošija prva tri dana za njegove standarde, Boris Krčmar je proigrao u četvrtak i petak te je sjajnim igrama osigurao nastup u tjednoj završnici Modus Super Seriesa.
Format Modus Super Seriesa je takav da u tjednom natjecanju sudjeluje 12 igrača podijeljena u tri skupine. U skupini A igraju pod navodnicima najbolji igrači te ih se nalazi šest. Iz te grupe prvi odlazi u završni dan dok se ostali natječu u grupama B i C.
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