Fenomenalni Krčmar izborio završnicu prestižnog turnira u Engleskoj

Drugoplasirani i trećeplasirani sele u grupu B koja se igra u četvrtak i petak navečer dok četvrti, peti i šesti odlaze u grupu C koja se igra u četvrtak i petak popodne. Baš u toj grupi C igrao i Boris Krčmar jer je on završio na četvrtom mjestu skupine A.

U četvrtak je s 5-0 u pobjedama preuzeo prvo mjesto koje zajedno s drugim vodi u završnicu, a onda je s tri pobjede u drugom danu dva meča prije kraja osigurao plasman u sljedeću fazu. Trećeplasirani Ashton Brown nikako ga nije mogao stići jer je nakon osam mečeva imao pet pobjeda dok je Krčmar bio na omjeru 8-0.

Tako se zagrebački pikadist plasirao na svoju treću tjednu završnicu Modus Super Seriesa. U prvom pokušaju zaustavljen je u polufinalu nakon prolaska skupine, u drugom je izgubio u finalu, a sada se nada otići korak dalje i osvojiti pet tisuća funti i plasman na godišnju završnicu Modus Super Seriesa.

Svoje mjesto u završnici već je osiguraoJackTwedell osvajanjem grupe A, u grupi B nakon prvog dana je Robbie Martin u izglednoj situaciji za osvajanje grupe te mu se trenutačno u završnici pridružuju Reece Robinson i Conor Heneghan. Međutim, tek noćas se igraju preostala četiri kola te će borba za TOP 3 biti dramatična. Iz grupe C bi, osim Krčmara, svoje mjesto u završnici mogao osigurati Jack Drayton koji ima omjer 6-2, a jedina dva poraza upisao je protiv hrvatskog pikadista.