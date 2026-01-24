Sjajni Boris Krčmar osvojio jedan kvalifikacijski turnir za Euro Tour pa tijesno izgubio u drugom finalu

Podijeli :

Guliver Image

U subotu su u Slovačkoj krenule kvalifikacije za prve PDC turnire koji se nazivaju European Tour. Hrvatska je na prvi dan vikenda imala šestoricu predstavnika, a jedan od njih je najviše iskočio. Naravno, riječ je o Borisu Krčmaru koji je osvojio prvi turnir da bi u drugom izgubio u finalu.

U prvom turniru, koji je donosio mjesto na prvom European Touru koji će se održati u Krakowu, najbolji je bio Boris Krčmar. On je kroz turnir prolazio glatkim pobjedama, a i u finalu protiv Andrasa Borbelyja je bio dominantan. Poveo je s 3-0 u legovima, ali je dopustio Mađaru da se vrati. Na kraju je morao preživjeti meč-strelicu prije nego li je uspio doći do pobjede od 6-5 u legovima.

Tako je izborio nastup na poljskom turniru koji će se održati od 20. do 22. veljače. Uz to, Krčmar je zaradio i dvije tisuće funti koliko se dobiva za poraz u prvom kolu. Povećana je to nagrada u odnosu na prošlu godinu kada je poraz u prvom kolu značio i nagradu od 1.250 funti.

Krčmar se uz nešto više problema probio u finale na drugom dnevnom turniru u Slovačkoj. U polufinalu je imao najviše problema protiv Dominika Moravcika kojega je svladao sa 6-5 u legovima. Nakon toga je u finalu igrao protiv Poljaka Wojciecha Brulinskog.

Poveo je Krčmar s 3-1 u legovima, ali onda je njegova igra pala dok je Brulinskog znatno porasla. Osvojio je četiri gema u nizu te je došao na leg od pobjede i plasmana na European Tour 2. Tada Krčmar ipak igra jedan dobar leg te vraća break i smanjuje na 5-4. Ubrzo zatim poravnava na 5-5 što je značilo i odlazak u leg odluke gdje je Brulinski imao prednost prvog bacanja.

Nju je i iskoristio za pobjedu od 6-5 u legovima i plasman na European Tour 2 koji će se u ožujku održati u njemačkom Gottingenu.

U nedjelju se igraju još dva kvalifikacijska turnira za Euro Tourove tri i četiri.