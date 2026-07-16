Ništa od Hrvata iz Bayerna u Dinamu: Umjesto u Zagreb, odlazi u Lisabon

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AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Hrvatski veznjak Lovro Zvonarek (21) novi je igrač portugalskog prvoligaša Estrele Amadore.

Klub iz predgrađa Lisabona službeno je predstavio mladog nogometaša, dok je minhenski Bayern potvrdio kako Zvonarek odlazi u trajnom transferu, godinu dana prije isteka ugovora s njemačkim velikanom.

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Iako se posljednjih dana u domaćim medijima glasno nagađalo o njegovu povratku u hrvatski nogomet – pri čemu se ponajviše spominjao interes Dinama – Zvonarek je odlučio karijeru nastaviti graditi u inozemstvu. Odabrao je portugalsku Primeira Ligu, jedno od najboljih razvojnih natjecanja u Europi.

Estrela Amadora, koja je prošle sezone uspješno osigurala opstanak u elitnom razredu portugalskog nogometa, u novu sezonu ulazi s jasnim ciljem rezultatskog iskoraka. Klub je prepoznat po sustavnom radu s mladim igračima i pružanju minutaže talentima, što je bio ključni faktor u Zvonarekovoj odluci.

Zanimljivo je da će u novoj svlačionici ponovno dijeliti teren s Maxom Scholzeom, nekadašnjim suigračem iz druge momčadi Bayerna, koji je također stigao u portugalski klub.

Zvonarek je u Bayern stigao 2022. godine iz Slaven Belupa kao jedan od najperspektivnijih hrvatskih igrača svoje generacije. Tijekom boravka u bavarskom gigantu uspio je upisati pet službenih nastupa za prvu momčad u Bundesligi, pri čemu je postigao i jedan pogodak.

Kako bi stekao potrebno seniorsko iskustvo i kontinuitet igranja, Bayern ga je slao na posudbe u Sturm iz Graza i švicarskog velikana Grasshoppers.