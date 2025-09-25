Emma Mečić ponovno doplivala do svjetskog srebra!

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Mlada hrvatska paraplivačica Emma Mečić (18) osvojila je srebrnu medalju na 400 m slobodno (S9) na Svjetskom paraplivačkom prvenstvu u Singapuru ponovivši uspjeh s posljednjeg SP-a u Manchesteru 2023.

Mečić je prije dvije godina priredila senzaciju u Manchesteru osvojivši odličje sa svega 16 godina. Dvije godine kasnije ponovila je uspjeh i na SP-u u Singapuru.

U kvalifikacijama je imala najbolje vrijeme 4:45.40, ispred aktualne svjetske prvakinje Australke Lakeishe Patterson (4:48.15). U finalu je plivala još brže, postavivši svoj novi osobni rekord 4:42.55, no Australka Patterson je bila bolja, obranivši svjetsko zlato s rezultatom 4:39.40. Broncu je osvojila paraolimpijska pobjednica iz Pariza Mađarica Zsofija Konkoly s rezultatom 4:48.77.

“Ponosna sam na ovaj uspjeh, osobni rekord i srebrna medalja. Malo mi je žao što nisam osvojila zlato, ali i srebro je veliki uspjeh. Idemo dalje prvenstvo još nije gotovo,” kazala je mlada hrvatska paraplivačica koja živi i trenira u Losoneu u švicarskom kantonu Ticino. U svojoj riznici uspjeha ima i europsko zlato na 400 m slobodno i broncu na 100 m leđno iz portugalskog Funchala 2024.

čestitavši treneru Marinu te cijelom stručnom timu na velikoj medalji.

Druga hrvatska predstavnica Paula Novina (21) je nastupila u finalu utrke na 50 m slobodno (S8) osvojivši sedmo mjesto s rezultatom 33.00. Novina je u kvalifikacijama bila osma s vremenom 33.77, ali je u finalu popravila svoj rezultat.

Podsjetimo, prvog dana SP-a Dino Sinovčić (33) je osvojio srebrnu medalju na 100 metara leđno u disciplini S6 osvojivši odličje na četvrtom SP-u u nizu nakon dva zlata osvojena 2019. u Londonu i 2022. u portugalskom Funchalu na Madeiri, te srebra s posljednjeg SP-a u Manchesteru 2023.

“Nakon pet dana natjecanja imamo dvije medalje i još četiri finala i niz novih osobnih rekorda. Možemo biti prezadovoljni s rezultatima naših paraplivača. U preostala dva nastupa imamo još šest nastupa i nadamo se još pokojem odličnom plasmanu,” naglasio je predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO) Ratko Kovačić.