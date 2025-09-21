Dino Sinovčić osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u Singapuru, četvrta mu je to svjetska medalja

Najbolji hrvatski paraplivač Dino Sinovčić (33) osvojio je srebrnu medalju na 100 metara leđno u disciplini S6 na Svjetskom paraplivačkom prvenstvu u Singapuru osvojivši odličje na četvrtom SP-u u nizu.

Sjajni Splićanin nastavio je niz osvajanja medalja na svjetskim prvenstvima. Četvrta je to medalja za Sinovčića u nizu na SP nakon dva zlata osvojena 2019. u Londonu i 2022. u portugalskom Funchalu na Madeiri, te srebra s posljednjeg SP-a u Manchesteru 2023.

Sinovčić je u finalu plivao 1:15.88 osvojivši srebro iza aktualnog olimpijskog pobjednika i branitelja zlata s posljednjeg SP-a Kineza Hoing Yang koji je plivao 1:14.94. Broncu je osvojio Talijan Antonio Fantin sa 1:16.07.

“Oduševljen sam. Nakon paraolimpijske sezone uzeli smo malo više odmora zbog dosta umora koji se nakupio. Kasnije smo ušli u sezonu, tu su i radne obveze, tako kada se sve uzme mogu biti presretan. Vidim da su i drugi uzeli malo više odmora, ja sam to iskoristio na najbolji mogući način,” poručio je Sinovčić koji u svojoj riznici uspjeha ima i dvije paraolimpijske bronce iz Pariza (2024) i Tokija (2021).

Ima i četiri medalje s europskih prvenstava, zlato iz Dublina (2018), srebra s Madeire (2024, 2021), te broncu iz Reykjavika (2009).

“Ova godinama nam je bila godina posebnih priprema. Cilj nam je bio odmoriti njegovo tijelo i glavu, te dodati onaj dio koji nam treba. Sve pripreme smo odradili po planu i ovo je još jedan u nizu uspjeha,” naglasio je njegov trener Slobodan Glavčić.

Prvog dana SP-a nastupila je i Paula Novina na 400m slobodno (S8) osvojivši deveto mjesto u kvalifikacijama s osobnim rekordom 5:24.87. Novini je plasman u finale pobjega za svega 38 stotinki.

“Ova medalje je veliko priznanje Sinovčiću, ali i hrvatskom paraplivanju u cijelni. Riječ je o sportašu koji godinama stvara vrhunske rezultate, a njegovi rezultati su ponos cijele reprezentacije i motivacija za buduće izazove. Čestitam Dini na osvojenom srebro, kao i njegovom treneru i cijelom stručnom timu. Odlična je bila i Paula Novina koja je isplivala osobni rekord i ostala na korak do finala, “dodao je izbornik plivačke reprezentacije Mirko Samardžić.

Osim Sinovčića i Novine, hrvatske boje na SP-u branit će i Emma Mečić, te Karlo Knežević.