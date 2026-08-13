Pjaca nastavlja s briljantnom formom u Europi! Zabio je dva gola i proslavio prolaz Twentea

Hrvatski nogometaš Marko Pjaca postigao je dva pogotka za Twente koji je odigrao 3-3 u uzvratnom ogledu trećeg pretkola Konferencijske lige kod DAC Dunajske Strede čime je izborio uvjerljivi prolaz prema play-offu.

U prvom ogledu Twente je u svom Enschedeu pobijedio 6-0 i već tada osigurao proboj prema play-offu.

U uzvratu su gosti vodili 2-0, a u 51. minuti je nekadašnji hrvatski reprezentativac bio strijelac za 2-0. DAC je uspio preokrenuti rezultat i povesti 3-2, a konačnih 3-3 postavio je Pjaca golom u 93. minuti.

U prvom ogledu Pjaca je zabio jedan od šest golova nizozemske momčadi. U play-offu Konferencijske lige Twente će igrati dvije utakmice protiv Qarabaga.

Pjaca je u karijeri skupio 28 nastupa za hrvatsku reprezentaciju te je postigao jedan pogodak.