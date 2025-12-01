Doznali smo tko su najbolji svjetski atletičari u 2025.

Švedski skakač motkom Mondo Duplantis i američka sprint senzacija Sydney McLaughlin-Levrone proglašeni su svjetskim atletičarima godine na dodjeli nagrada Svjetske atletike 2025. u Monaku u nedjelju.

Oboje su osvojili nagradu za najboljeg mladog sportaša 2018. godine i sada su postali najbolji sportaši svijeta.

Duplantis je ove godine bio neporažen u 16 natjecanja i četiri je puta oborio svjetski rekord u skoku s motkom, postavivši ga na svjetskom prvenstvu u Tokiju na 6,3 metra. On je prvi skakač s motkom u modernoj povijesti koji je dvije godine zaredom bio neporažen.

PROČITAJTE I: Sport Klub ponovno dostupan korisnicima Hrvatskog Telekoma i A1 Hrvatska Kek i službeno više nije izbornik Slovenije! Dolazi li u Dinamo?

“Velika je čast”, rekao je 26-godišnji Duplantis na dodjeli nagrada.

“Nadam se da ću nastaviti biti sve bolji i bolji iz natjecanja u natjecanje. Želim nastaviti živcirati sve koji moraju glasati za mene. Nadam se da mogu inspirirati sljedeću generaciju da se okuša u atletici, pa čak i u skoku s motkom”, dodao je.

Iza McLaughlin-Levrone također je sezona bez poraza u utrkama na 400 m i 400 m s preponama, čime je produžila svoj niz pobjeda u utrci na 400 m prepone na 24 utrke.

Ova 26-godišnjakinja osvojila je svjetski naslov prvakinje na 400 m u Tokiju sjevernoameričkim rekordom od 47,78 sekundi, srušivši 42 godine star rekord prvenstva s drugim najbržim vremenom ikad. Zaostala je samo 18 stotinki sekunde za 40 godina starim svjetskim rekordom Marite Koch. Dodala je zlato u Tokiju u štafeti 4 x 400 m.

“Želim nastaviti dokazivati ​​svijetu da smo jedni od najboljih sportaša na svijetu”, rekla je. “Za mene je 2025. bila godina kada sam izašla iz svoje zone udobnosti i pomicala granice svojih mentalnih i fizičkih sposobnosti. Želim nastaviti pomicati granice i u 2026.“, rekla je McLaughlin-Levrone.

Među ostalim dobitnicima bili su svjetski prvak na 800 metara Kenijac Emmanuel Wanyonyi, svjetska skakačica u vis Nicola Olyslagers iz Australije, španjolska hodačica Maria Perez i kenijski trkač na duge staze Sebastian Sawe.