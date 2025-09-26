Bliže se Olimpijske igre, poznato koji će talijanski velikani prvi nositi plamen

Podijeli :

xEmmixKorhonenx via Guliver

Bivša tenisačica Flavia Pennetta i motociklist Francesco Bagnaia bit će među prvim nositeljima olimpijskog plamena za ZOI 2026. (6.-22. veljače 2026.) u štafeti koja će započeti 6. prosinca u Rimu, objavio je u petak organizacijski odbor Milano-Cortina 2026.

Osim Pennette, osvajačice US Opena 2015., i Bagnaije, dvostrukog svjetskog prvaka u MotoGP-u, prvi nositelji olimpijskog plamena, svi Talijani, bit će pjevač Achille Lauro, autistični dječak Andrea Antonello i njegov otac Franco, dirigentica Lucia Tellone i Dario Pivirotto, koji je prethodno nosio olimpijsku baklju na Olimpijskim igrama u Cortini d’Ampezzo 1956. i u Torinu 2006.

Prema olimpijskoj tradiciji, paljenje će se održati u Olimpiji 26. studenog. Plamen će u početku ostati u Grčkoj tijekom devetodnevne štafete diljem zemlje, prije nego što stigne u Rim 4. prosinca.

Sama štafeta započet će 6. prosinca u Rimu. Olimpijski plamen, koji će nositi 10.001 osoba, putovat će 63 dana preko Italije od sjevera prema jugu i od istoka prema zapadu, prelazeći 12.000 kilometara, zaustavljajući se na kultnim mjestima poput Siene, Pompeja i Coma.

Proći će kroz Cortinu d’Ampezzo 26. siječnja prije nego što stigne u Milano 6. veljače na ceremoniju otvorenja na nogometnom stadionu San Siro.