Sjajni Šveđanin obranio svjetsko zlato u bacanju diska, finale je bilo odgođeno za više od dva sata

Podijeli :

AP Photo/Ashley Landis via Guliver

Šveđanin Daniel Stahl (33) obranio je naslov svjetskog prvaka u bacanju diska na Svjetskom atletskom prvenstvu u Tokiju, on je do svog trećeg svjetskog zlata, bio je najbolji i u Dohi 2109. te Budimpešti 2023., stigao svojim najboljim hicem sezone od 70.47 metara u zadnjoj šestoj seriji.

Stahl je tim hicem nadmašio svjetskog rekordera Litvanca Mykolasa Aleknu (22) koji je vodio od druge serije kada je bacio 67.84 metara, dok je do bronce stigao Samoanac Alex Rose (33) sa 66.96 metara.

Uz tri svjetska naslova, Stahl ima i olimpijsko zlato osvojeno upravo u Tokiju prije četiri godine. Mladi Alekna je ovim srebrom stigao do četvrte medalje s globalnih natjecanja u isto toliko godina, ali još nema niti jedno zlato, prije tri je godine na SP u Eugeneu bio srebrni, prije dvije godine je na SP u Budimpešti osvojio broncu, dok je lani na Olimpijskim igrama u Parizu osvojio srebro. Rose je, pak, osvojio prvu medalju za Samou na svjetskim atletskim prvenstvima čime je ta zemlja postala 107. s odličjem.

Inače, zbog jake kiše finale diskaša je odgođeno za više od dva sata te je održano nakon što su završila sva ostala finala zadnjeg dana natjecanja.